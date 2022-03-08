男星爸爸身體急速退化　無奈從此缺席演唱會

郭蘅祈開春「有喜」，無預警宣布將於4月1日在Legacy舉辦個唱「不絕於耳」演唱會，原本這場要在去年10月舉辦的新專輯個唱因疫情延期，沒想到甫開心宣布開唱及售票日期後，竟發現演唱會當天竟正巧撞上張惠妹的小巨蛋演唱會，讓郭蘅祈苦笑說：「難得隔了6年要辦個人演唱會，卻跟天后同天開唱，真的上天註定！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-08 19:15:33
郭蘅祈想要辦個唱還有另外一個重要原因，原來每次開唱都會爸媽來看，但考量到父母親年事已高，加上二老體力越來越衰退，希望趁著他們還能活動出門聽歌的時候趕緊辦演唱會，也想完成自己讓爸媽來看演出的心願，不過就在宣布演唱會的消息後，郭爸爸因為上個月身體急速退化，因為顧及安全加上不想讓兒子分心，因此臨時決定這次「缺席」不來現場，對於郭爸郭媽從此要「缺席」自己演唱會。
郭蘅祈難免感到遺憾，他表示：「這幾年我都會讓父母來聽我的演唱會，珍惜參與我的演出。今年本想這是最後一次讓父母來看我的演出，但高齡90幾歲的爸爸上個月突然身體急速退化，加上演唱會時間太長，這幾天討論後決定不要去演唱會給我添亂，只能給我祝福。所以我急著開也來不及了，雖然很遺憾我父母今後沒辦法來看演唱會，但很欣慰這幾年我的演出他們都有出席，他們最後一次參加是2019愛之日常音樂節。」