超敬業影后！68歲鮑起靜「寒流穿薄衣」 街頭拍奔跑戲
由香港金像獎影后鮑起靜、亞洲電視獎視帝寇世勳、金鐘獎視后柯佳嬿三人攜手演出的電影《一家之主》，是新銳導演王希捷用自身經驗刻劃出你我身邊的家庭故事，開拍以來備受期待，去年因疫情一延再延，最終因戲院暫停營業沒有跟觀眾見面，在疫情趨緩的時候未像其他國片排檔期，就是為了堅持初衷，做為送給媽媽的電影，《一家之主》挺過艱難的黑暗時刻，決定要在今年5月6日母親節時刻全台上映，發行商台北双喜電影特地在38婦女節這天，邀請全台20歲到60歲各行各業的職業婦女暫時放下忙碌，看一場「懂女人心事的電影」，並且以「玫瑰」取代「康乃馨」送給觀影民眾，就是因為這是一部寫給全天下母親的情書，影迷們也迫不及待想搶先看，開放報名不到八小時，台北、新竹、台中、台南、高雄共湧入上千位民眾報名，熱度可見一斑。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-09 01:00:00
《一家之主》描述進入退休年齡的中產階級職業婦女葉蘭心，每天除了工作就像陀螺一樣忙著家裡的大小事，老公個性大男人專出一張嘴不幫忙做家事，為了古董蒐藏佔據家裡空間，當她在想著如何接回獨居養老院的媽媽時，小女兒因為工作跟感情出了問題回家避難，連國外的兒子都想舉家遷回台，葉蘭心開始尋找適合一家人住的房子，卻也因此掉入詐騙的陷阱。如果說「台灣阿嬤」陳淑芳在《孤味》演出的「林秀英」是上一代阿嬤的故事，《一家之主》鮑起靜飾演的主人翁「葉蘭心」則是時下許多台灣母親的縮影，上有老母親要照顧，還要煩惱兒女成家立業買房的壓力，還要處理老公一堆瑣事，在工作跟家庭之間兜轉以家人為天卻忘了自我，透過這位「台灣媽媽」的角度，更延伸出老中青三代的女人心事。
金像獎影后鮑起靜30幾歲開始演媽媽，即便對手年齡只小她一歲，依然完美駕馭，40年來出演無數母親堪稱「媽媽專業戶」，導演王希捷說最初朋友推薦她看《天水圍的日與夜》跟《殭屍》，由於演技太過精湛，一度以為那就是鮑姊本人的形象，結果有一次看到某集《康熙來了》節目，發現鮑姊原來是如此熱情活潑，跟電影裡壓抑形象有反差，因此立刻飛去香港求見，沒想到，鮑姊跟丈夫方平非常平易近人降低她許多的不安，聊沒幾句鮑姊就很爽快的答應出演。身為演員的鮑姊，要忙於專業也要打理家庭，擁有一個女兒的她非常理解職業婦女的心聲，她跟導演說覺得自己跟「葉蘭心」有些處境很像，戲裡戲外的老公都是天秤座，笑稱丈夫方平跟劇裡的寇世勳一樣，對外是個斯文有禮的人，對內則是個大老爺，拍戲過程中，幾場跟于家安的母女對手戲都會讓她想起跟媽媽的故事。
鮑姊的敬業態度跟體力也相當令人佩服，身為主角，她都是最早來跟最晚走的人，一拍就是12個小時，並且為了看屋、回老家等橋段，不斷爬坡跟上下樓梯，以當時拍攝68歲的年紀來說，「咖骨」相當有力，由於拍攝期間不斷遇到颱風，有一場戲在過年前補拍又剛好遇到寒流，全劇組穿羽絨衣都覺得冷，為了連戲，鮑姊穿著單薄的衣服在夜晚的台北街頭推著電視機奔跑也不嫌累；《一家之主》也有李淳、陸弈靜、曹蘭、孫國豪等人精湛的演出，5月6日全台上映，邀請大家帶媽媽進戲院看電影！
《一家之主》描述面對剛退休的丈夫（寇世勳 飾）、剛失業的女兒（柯佳嬿 飾）、失智的老母親以及遠在美國的兒子，同時都要搬回家住，一間小小的公寓如何承載這麼多家人的煩惱？堅強的葉蘭心（鮑起靜 飾）在閨密（陸弈靜 飾）和學生（李淳 飾）的陪伴下踏上了看房買房之路，未料掉進投資陷阱裡，她能夠在居住大不易的台北，為自己和家人找到一個棲身之所嗎？（編輯：楊穎軒）