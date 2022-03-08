俄烏戰爭波及肥料　陳吉仲保證：10月前供應無虞

俄烏戰爭進入第13日尚未休止，然而俄羅斯、白俄羅斯都是主要的肥料原料出口國，原物料供應受到影響。對此，今（8）日農委會主委陳吉仲強調，已提前盤點並部署國內各項肥料原料庫存，保證供應無虞至少到10月，請廣大用肥農友安心。
記者許若茵／台北報導
2022-03-08 19:43:24｜2022-03-08 19:43:42
俄羅斯、白俄羅斯是世界主要的肥料原料出口國，然而受到俄羅斯與烏克蘭開戰影響，國際原物料供應也遭受波及。為了因應此一局勢，陳吉仲今於臉書強調，農委會已提前盤點並部署國內的肥料原料庫存，包括液氨、尿素、氯化鉀、磷礦、磷酸一銨、磷酸、硫酸、泥炭等，都可以保證供應無虞至少到10月，請廣大用肥農友安心。
陳吉仲進一步說明，目前台肥公司可年產複合肥料65萬公噸、硫酸銨15萬公噸、過磷酸鈣12萬公噸，既有庫存則有液氨2萬5700公噸、尿素9500公噸、氯化鉀5萬7300公噸、磷礦3萬5130公噸、磷酸一銨700公噸、磷酸5050公噸、硫酸4130公噸、泥炭2100公噸。
另外陳吉仲也透露，台肥已超前採購尿素1萬8000公噸、氯化鉀3萬3000公噸、磷礦2萬5000公噸、磷酸一銨5000公噸、磷酸7000公噸、泥炭4500公噸，液氨每月進口，硫酸台灣自產，量能均十分充足，有信心維持肥料供應穩定。