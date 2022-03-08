酷龍20年前在台灣錄影　郁方揭「真實為人」：大S很勇敢

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郁方說自己有個朋友在離婚那一秒，馬上打電話給舊愛，「他覺得未來不容易遇到適合的人，但是舊愛曾經有過熱情，比較有可能發展。」所以大S的故事告訴我們，分手一定要分得漂亮，「人情留一線，不知道哪一天緣分又回來。」那會留著前任的電話嗎？郁方笑說：「不行，現任會生氣。」
謝祖武、張本渝、夏如芝之間有強烈的感情糾葛，謝祖武開玩笑說：「我已經做好心理準備，網友會說我演一個渣男，是什麼造成的呢，因為參加高中同學會讓我遇到舊愛，讓我對感情有些徘徊，但人生就是這麼巧妙的，下周剛好太太要去屏東參加同學會，我現在想我應該也要陪她去一趟。」
張本渝說：「其實劇中角色的個性雖然敢愛敢恨，但在婚姻中卻很壓抑的，跟自己個性落差滿大的，所以我以自己媽媽作為借鏡揣摩這個角色，在上一輩的女性是比較壓抑吞忍的，這個反差對我來講很有吸引力，演起來很過癮。」
夏如芝也說：「因為自己剛新婚，對老夫老妻的婚姻想像還是有落差，所以也是參考爸媽形象來演，演出這個角色後，覺得婚姻中沒有誰是都對或是都錯，盡量回想對方好的一面，經營才會長久。」謝祖武在旁邊馬上笑說：「就是結婚得不夠久才會覺得婚姻中沒有誰都對或是都錯，因為對我來說太太永遠都是對的。」
飾演兩性專家的郁方透露：「不只在劇中，現實生活裡，我家的餐桌都為了感情困惑的朋友開放，而且朋友們連我先生的意見也會一起諮詢，畢竟男女看法大不同，所以演出這個角色覺得某些方面還滿像自己的。」郁方也談到：「雖然婚姻是愛情的墳墓，但總有小三來盜墓。」所以怎樣鞏固自己婚姻，是很重要的課題。談到馭夫之術，郁方爽朗表示：「做自己。」
何如芸說：「我在戲中是所謂上流社會的貴婦，也是因為參加同學會，發現自己的高中同學暗戀自己30年，對我來講是個很大的感動跟衝擊，因此在戲中我也反思自己在婚姻中到底追求的是什麼。」何如芸也開玩笑說：「演完這齣戲後我也回想一下高中大學的同學之中的還有沒有可能性，還笑說我的電話雖然換了，但現在網路發達，一定有辦法可以聯絡到我。」
馬力歐演個癡情男，「在劇中我有點趁人之危，想趁著暗戀對象婚姻有狀況的時候，把之前感覺找回來，我也稍微劇透，在劇中雖然自己無法完成夢想，但幫著心愛的人完成她的夢想，不求回報，在這個年齡層中，其實是最浪漫的事。」但馬力歐現場也抱怨：「這齣戲還讓我完成一個夢想就是可以跟何如芸對戲，但可惜沒有吻戲，最後只有爭取到親額頭。」笑說一定是何如芸去跟製作人講不要有吻戲。
《婚姻結業式》記者會盛大，公廣集團董事長陳郁秀、華視總經理陳雅琳、公視台語台台長呂東熹、《婚姻結業式》製作人李慧蘭、導演鄭德華、製作人兼編劇劉殿潤以及演員謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐、尹昭德、謝雨芝、廖妹仔盛裝出席，3月13日白色情人節前夕每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。