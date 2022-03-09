COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

女星再現「仙女式哭泣」！新片反轉情節衝擊觀眾

▲永野芽郁在新片《接棒家族》再現「仙女式哭泣」。（圖／車庫娛樂提供）
▲永野芽郁在新片《接棒家族》再現「仙女式哭泣」。（圖／車庫娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-09 04:09:08

當所有的謊言與祕密真相大白時，將帶來莫大的衝擊與感動...日本年度暢銷小說《接棒家族》講述更改過4次姓氏的女主角優子，從小輾轉在沒有血緣關係的父母之間，超越血緣的親子情感感動無數日本觀眾，進而改編成電影版，並加入反轉伏筆，就連在日本上映前的宣傳活動都非常小心翼翼，深怕不小心暴雷！台灣觀眾也期待已久，終於將在本週五3月11日正式在台上映！

我是廣告 請繼續往下閱讀
電影版《接棒家族》找來日本一線「氣質女神」永野芽郁擔綱主演，永野芽郁曾因哭泣的照片太美而在網路上爆紅，甚至被網友譽為「仙女式哭泣」，在日前公開的中文版預告中也能看見她再一次展現哭泣演技，相當催淚又令人心疼。《接棒家族》在日本創下超過17億票房佳績，近130萬人次進戲院觀賞，其中也包括永野芽郁的母親，對此她也提到：「我母親在看完電影後打電話給我，但是接起來卻沉默了約3秒鐘。正當我以為是她打錯電話，接著就傳來像是真的哭過且鼻塞的聲音說『感動到哭了～』，能夠接演《接棒家族》她也非常為我感到開心。」

▲《接棒家族》由永野芽郁（左）、田中圭（下）、石原聰美（右上）領銜主演。（圖／車庫娛樂提供）
▲《接棒家族》由永野芽郁（左）、田中圭（下）、石原聰美（右上）領銜主演。（圖／車庫娛樂提供）
「鋼琴」在電影中也是非常關鍵的存在之一，永野芽郁與岡田健史在片中有不少彈奏鋼琴的戲碼，他們兩人也在開拍前就積極練習，永野芽郁甚至還在家中擺放電子琴方便練琴：「我一心只想著努力複習，早上起床也在練習，最後總算靠感覺記起來了。」而岡田健史儘管在電影開拍半年前就開始練習，在拍攝期間仍一有空檔就抓緊機會彈鋼琴。在片中，永野芽郁飾演的女主角優子在高中畢業典禮時負責班級合唱伴奏，順利拍攝完畢業典禮的場景後，飾演父親之一的田中圭也感動地說道：「在畢業典禮彈奏鋼琴的永野芽郁散發了很耀眼的氣場，長時間的拍攝期間，要同時兼顧彈琴與演戲，我被她的毅力深深感動。作為一名女演員，她真的很了不起。」

▲永野芽郁在片中畢業典禮彈奏鋼琴。（圖／車庫娛樂提供）
▲永野芽郁在片中畢業典禮彈奏鋼琴。（圖／車庫娛樂提供）
▲父親之一的田中圭拍攝畢業典禮戲碼後備受感動。（圖／車庫娛樂提供）
▲父親之一的田中圭拍攝畢業典禮戲碼後備受感動。（圖／車庫娛樂提供）
石原聰美在《接棒家族》中首次挑戰母親角色，導演前田哲在首次演員會面時，還特地給石原聰美和童星稻垣來泉相處時間，讓她們培養感情，石原聰美回憶起當時也說道：「正在想要做些什麼時，來泉就對我說『聰美姐姐我們來做徽章吧』，我們還畫了彼此的畫像送給對方，一起跳跳繩、搖呼拉圈、接投球等，一起活動身體、談話交流、抱抱，留下了美好的回憶。」在拍攝期間石原聰美與稻垣來泉也變得相當親近，就連攝影機沒有在拍攝時稻垣來泉也稱呼石原聰美：「媽咪！」等待期間還會一起在床上滾來滾去，拍攝現場更是充滿了這對「母女」的歡笑聲。

▲石原聰美「首次」當媽，與「女兒」互動超溫馨。（圖／車庫娛樂提供）
▲石原聰美「首次」當媽，與「女兒」互動超溫馨。（圖／車庫娛樂提供）
《接棒家族》故事背後的意義也讓人省思，這次更特別與家扶基金會合作，將於3月13日在台北樂聲影城舉辦《接棒家族》GP+公益場（活動網址：https://garageplay.tw/plus/scr/313），即日起只要是GP+會員（包含免費體驗會員）皆可免費訂票參加，並可以在訂票網頁上「自由樂捐」，捐款金額將全數捐給家扶基金會，無捐款亦可參加本場活動，邀請大家在被電影感動之餘，一起在生活中幫助有需要的小朋友。《接棒家族》將於本週五3月11日在台上映。（編輯：楊穎軒）

▲《接棒家族》3月11日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）
▲《接棒家族》3月11日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀