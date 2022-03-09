女星再現「仙女式哭泣」！新片反轉情節衝擊觀眾

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「鋼琴」在電影中也是非常關鍵的存在之一，永野芽郁與岡田健史在片中有不少彈奏鋼琴的戲碼，他們兩人也在開拍前就積極練習，永野芽郁甚至還在家中擺放電子琴方便練琴：「我一心只想著努力複習，早上起床也在練習，最後總算靠感覺記起來了。」而岡田健史儘管在電影開拍半年前就開始練習，在拍攝期間仍一有空檔就抓緊機會彈鋼琴。在片中，永野芽郁飾演的女主角優子在高中畢業典禮時負責班級合唱伴奏，順利拍攝完畢業典禮的場景後，飾演父親之一的田中圭也感動地說道：「在畢業典禮彈奏鋼琴的永野芽郁散發了很耀眼的氣場，長時間的拍攝期間，要同時兼顧彈琴與演戲，我被她的毅力深深感動。作為一名女演員，她真的很了不起。」
石原聰美在《接棒家族》中首次挑戰母親角色，導演前田哲在首次演員會面時，還特地給石原聰美和童星稻垣來泉相處時間，讓她們培養感情，石原聰美回憶起當時也說道：「正在想要做些什麼時，來泉就對我說『聰美姐姐我們來做徽章吧』，我們還畫了彼此的畫像送給對方，一起跳跳繩、搖呼拉圈、接投球等，一起活動身體、談話交流、抱抱，留下了美好的回憶。」在拍攝期間石原聰美與稻垣來泉也變得相當親近，就連攝影機沒有在拍攝時稻垣來泉也稱呼石原聰美：「媽咪！」等待期間還會一起在床上滾來滾去，拍攝現場更是充滿了這對「母女」的歡笑聲。
《接棒家族》故事背後的意義也讓人省思，這次更特別與家扶基金會合作，將於3月13日在台北樂聲影城舉辦《接棒家族》GP+公益場（活動網址：https://garageplay.tw/plus/scr/313），即日起只要是GP+會員（包含免費體驗會員）皆可免費訂票參加，並可以在訂票網頁上「自由樂捐」，捐款金額將全數捐給家扶基金會，無捐款亦可參加本場活動，邀請大家在被電影感動之餘，一起在生活中幫助有需要的小朋友。《接棒家族》將於本週五3月11日在台上映。（編輯：楊穎軒）