狠甩歷任男友！大S罕見吃回頭草　24年前早就想嫁具俊曄

大S宣布和韓國「酷龍」團員具俊曄再婚，跌破外界眼鏡，而分手從來不吃回頭草，歷任男友都是她主動提分手，之後不再聯絡，只有具俊曄是當初一見鍾情，交往了一年多，卻被對方經紀公司狠心拆散，被動接受對方抉擇，如今相隔20年能重拾舊日情緣，堪稱偶像劇般的等級，網友笑說：「連小說都不敢這麼寫！」





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▲大S（右）20多年前和具俊曄（左三）同框，直接邀對方來家裡。（圖／翻攝八大《娛樂百分百》YouTube）

▲大S（右）20多年前就跟小S說想跟具俊曄結婚。（圖／翻攝八大《娛樂百分百》YouTube）

敢愛敢恨的大S，當年和藍正龍、周渝民因戲結緣，戀愛都是主動出擊，被拍到就勇敢承認，坦率不假裝的個性甚得媒體喜愛。她總是為愛向前衝，和藍正龍戀情不順時，與家人意見相佐，與徐媽、小S大吵一架後缺席直播節目《娛樂百分百》，讓小S獨自面對鏡頭大哭，泣不成聲地說「只有我們家人是最愛妳的」，一度爆哭到主持不下去了，姊妹真性情把感情生活攤在陽光下，牽動觀眾情緒；唯獨具俊曄當年不認戀情，取消《娛百》錄影，小S在節目上打抱不平，大S卻選擇隱忍，沒有攻擊對方 。





戀愛時轟轟烈烈、結束時斬釘截鐵，大S自認個性瘋狂，多年前接受《魯豫有約》專訪，坦承決定一件事情，絕不會回頭跟後悔，分手後即使受傷難受，經歷失眠、食不下嚥的不適應期，長達好幾個月，但只要雙方對未來沒共識，不管心裡多痛苦，都會選擇結束，「我們倆應該給彼此另外一個機會，再去找另外一個人」，不要浪費對方時間。





▲當年酷龍不認戀情，取消《娛樂百分百》錄影，小S為姊姊大S（右）抱不平！（圖／翻攝八大《娛樂百分百》YouTube）

▲大S表示做決定都不會後悔。（圖／翻攝《魯豫有約》視頻）

大S戀愛態度果斷、堅決，分手從來不回頭，昔日刪掉周渝民、藍正龍聯絡方式，表示「前任要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水」，她自嘲是不怕苦、不怕難的「苦行僧」，多半是主動提分手，即使痛苦到在床上打滾哀號，也要擦乾眼淚面對，「我不選擇舒服的選擇，我必須做對的選擇」。





只有對具俊曄，大S首度破了戒，《娛樂百分百》今曝光「酷龍」24年前來台宣傳影片，當時她對他一見鍾情，主動邀對方來家裡玩，還問小S「妳想光頭會跟我結婚嗎？」強調自己很有誠意，希望能跟具俊曄結婚。這次和舊愛重修舊好，主因是20多年前被經紀公司迫分開，沒有愛情第三者介入，也非她主動提分手，在疫情肆虐之下，有感於生命無常，對方主動求婚讓她很想珍惜難得緣分，大S再度為愛瘋狂、點頭下嫁。



