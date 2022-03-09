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三天一大吵兩天一小吵　兩性尊重法則擺脫NG行為

▲情侶之間難免小摩擦，從日常起居到吃啥喝啥都能拌嘴。（圖／shutterstock）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
▲情侶之間難免小摩擦，從日常起居到吃啥喝啥都能拌嘴。（圖／shutterstock）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

生活中心/綜合報導

2022-03-09 17:00:00｜2022-03-09 17:29:18

情侶之間難免小摩擦，從日常起居到吃啥喝啥都能拌嘴，不少人剛開始相處看對方全是優點，但日子久了卻忽略了原先的包容與體諒，特別是針對壞習慣，更加正面直視，甚至放大。根據先前一份網路民調，情侶之間十大抹滅愛情的行為，抽菸排行第一位，不僅令人抗拒也會影響身體健康，其次則是愛遲到、亂吐口水，而打呼很大聲卻僅僅只排到第四位。

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許多人因為不喜歡菸味，只能躲到眼不見為淨的地方「深呼吸」。但吸菸者殘留身上的味道，卻讓不抽菸的人相當敏感，因此往往也成為情侶吵架的一大原因；然而很多人為了健康或感情想戒菸卻戒不掉，終日爭吵也讓愛情學分不及格，淪為最NG的兩性相處方式。

▲網路票選情侶同居10大『吵架導火線』。（圖／網路溫度計）
▲網路票選情侶同居10大「吵架導火線」。（圖／網路溫度計）
除了味道外，菸害與健康可是息息相關。傳統紙菸已被證實因燃燒菸草而產生的煙霧，含有許多有害物質，更會殘留在衣物上讓身邊的人也受到影響，因此為了自己或家人的健康，不少民眾想要擺脫傳統紙菸。然而，現實狀況是抽菸行為依然存在，因此菸草減害(Tobacco Harm Reduction)這個菸害防制觀念已早早在多國被正式提出，希望可以減少菸草產品對人體健康、社會環境的傷害，延伸出的傳統紙菸替代方案「新興菸品」應運而生。新興菸品可分為「加熱菸」和「電子煙」兩種，和傳統紙菸不同之處在於產生煙霧的原理不同。傳統紙菸透過直接燃燒菸草產生煙霧，電子煙則是利用電子設備將菸油加熱霧化後吸取，一方面也降低了難聞的菸味殘留，減少另一半不愛聞的味道，也能降低爭吵發生的機率。

只不過。在台灣目前新興菸品尚未合法，日前通過《菸害防制法》全文修正草案，也已進入立法院進行討論及審議，以禁止電子煙，納管加熱菸為修法方向，與不少國家納管政策相同。就以日本為例，除了已有加熱菸以及無尼古丁的電子煙外，更嚴格控管相關的行銷規範，讓業者也能高度自律。

新興菸品若能與市面上的傳統紙菸規範一樣，針對菸品成分、標籤、健康警示文字規範，稅制等進行清楚的管理，同時對製造、進口、銷售、廣告、促銷行為等課以責任，這樣無論是新興菸品或是傳統紙菸，都能往降低吸菸率、減少菸害為目標。對於菸民來說，能從不受歡迎的菸臭味中解脫，以及環境的傷害，即便新興菸品並不是完全對健康無害的產品，且仍具有成癮性，但也能從更多科學證據佐證，讓社會往減少菸害再進一步。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


參考來源：

https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr

https://casaa.org/education/

https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/88e98338-b582-418f-9b81-8744a6427f4a

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