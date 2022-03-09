Apple發表會6款產品一次看 最便宜的5G iPhone如期登場

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正如外傳，Apple在春季發表會推出了第三代的iPhone SE，外型與上一代沒有太差異，延續了iPhone 8外型，但核心的處理器採用頂規的A15晶片，起跳價為1萬3900元，售價較上一代相同規格便宜了600元，128GB和256GB則便宜了1000元，台灣入列首波開賣地區，3/11預購，3/18開始供貨。
- 配置頂規的A15仿生晶片，讓新一代 iPhone SE 比 iPhone 8 快了 1.8 倍
- 支援5G行動通訊
- 與iPhone 8相同採用4.7吋螢幕
- 維持Home 鍵及 Touch ID，更加方便解鎖
- 號稱電池續航力更久， 支援 Qi 認證的無線充電器和快速充電。
- 相機配備 1,200 萬像素與 ƒ/1.8 光圈的廣角鏡頭，支援智慧型 HDR 4、 攝影風格、深度融合等旗艦機的拍照功能。
- IP67 等級的防潑抗水與防塵效果
- 採用太空等級鋁金屬和玻璃設計與 iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 的機背材質相同。
- 午夜色、星光色、 (PRODUCT)RED共3種顏色
- 64GB 售價13,900元、128GB 售價15,500元、256GB 售價19,000元，相較於上一代價格再便宜了600～1000元，台灣預計3/11開放預購，3/18開始供貨。
再度用新色刷一波買氣，發表會上推出了松嶺青色 iPhone 13 Pro 及綠色 iPhone，3/11開放預購，3/18開始供貨，其他規格都與原本的iPhone 13系列相同。
iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 即將上市全新松嶺青色，容量有128GB、256GB、512GB 以及 1TB，售價為 3萬2900元 起與 3萬6900 起。 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 綠色，容量有128GB、256GB 和 512GB，售價為 25,900 元起與 22,900元 起
3 M1處理器iPad Air
全新 iPad Air 搭載M1 晶片具備5G以及「人物居中」功能。3/11在美國等地開放預訂，並於 3 / 18於供貨，台灣上市日未定。iPad Air Wi-Fi 售價 1萬7900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 2萬2900元 起。全新iPad Air配有 64GB 與 256GB 兩種規格。
- 搭載 M1 晶片，與前一代 iPad Air 相比，效能提升最高可達 60%，繪圖效能提升達 2 倍。
- 10.9 吋 Liquid Retina全螢幕設計
- Touch ID置於 iPad Air 的頂端按鈕
- 支援「人物居中」 1,200 萬像素超廣角前置相機，讓使用者能保持在畫面裡。當其他人加入時，相機也會偵測到並將鏡頭拉遠。
- USB-C 連接埠比上一代速度提升最高可達 2 倍，數據傳輸速度每秒可達 10Gbps，能更快匯入大型照片和影片。
- 有五種顏色：太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新藍色。
- 相容於第 2 代 Apple Pencil與內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤。
M1 Ultra 使用 Apple 的創新封裝架構 UltraFusion 連結兩顆 M1 Max 晶片的裸晶，建構出系統單晶片 (SoC)。全新 SoC 滿載 1,140 億個電晶體，是個人電腦晶片歷來最多。
M1 Ultra 配置高達 128GB 的頻寬，低延遲統一記憶體配備 20 核心 CPU、64 核心 GPU 和 32 核心神經網路引擎，為編譯程式碼的開發人員提供驚人性能；藝術家也能製作出過去無法算圖的大型 3D 環境；而專業影片製作人在將影片轉碼至 ProRes 時，速度提升更比先前配備 28 核心與 Afterburner 加速卡的 Mac Pro 快上 5.6 倍。
5 全新 Mac Studio Mac 桌上型電腦
Mac Studio 以兩款全球最強大的個人電腦晶片 M1 Max 和全新 M1 Ultra 驅動，外型以單一鋁金屬壓制而成，外殼面積7.7 吋，高度3.7 吋，特殊的雙離心風扇散熱系統、精準配置的氣流通道，以及機殼背面與底部超過 4,000 個散熱孔，能引導氣流穿越內部零組件，幫助高性能晶片散熱。就算在最繁重的工作狀態下，也能保持安靜。可以執行大型 3D 環境算圖，以及播放 18 道 ProRes 影片串流等，台灣上市日未定。
6 Studio Display顯示器
Mac Studio 的最佳配備，Studio Display 配備寬廣的 27 吋 5K Retina 螢幕600 尼特亮度和 P3 廣色域。A13 仿生晶片、支援「人物居中」功能，空間音訊的六揚聲器，內建支架能傾斜達 30 度。台灣上市日未定。