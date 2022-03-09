椎間盤突出開刀2次還是痛？　竟是術後沾黏惹禍

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術後沾黏問題多 慢性疼痛難痊癒張進宏部長表示，脊椎退化疾病造成神經壓迫，通常會進行減壓手術，值得注意的是，即使經驗豐富的醫師，仍無法有效避免術後沾黏問題。由於傷口癒合過程，會產生發炎反應，讓纖維母細胞增生，只能夠盡量將傷口清洗乾淨，降低術後沾黏的機率。
脊椎手術後，一旦脊椎神經組織與傷口產生沾黏，患者可能發生脊椎手術後疼痛症候群（FBSS），造成術後慢性疼痛，更會加重神經壓迫症狀；若是復發需再次手術時，醫師將無法分辨肌肉、神經、硬膜等組織的界線，不但增加手術時間及困難度，且神經損傷風險高。
脊椎手術新助力 有效避免術後沾黏一般於脊椎手術後，會使用類固醇減少發炎反應，但難以避免術後沾黏的狀況發生。張進宏部長建議，患者若經濟許可，可自費使用防沾黏凝膠，此製劑是由氧化聚乙烯及羧甲基纖維素鈉100％合成的果凍狀凝膠，在傷口處注射約5c.c.，如同在傷口表面形成一道機械性的屏障，可將傷口與神經組織分開，在傷口急性期時避免發炎反應，提供很好的保護作用。有效避免術後沾黏所產生的不必要疼痛，同時，可降低相同位置再次手術時的風險，對於病人及家屬，甚至醫療團隊都是一大福音。
2招預防脊椎退化現代人老是久站、久坐等，長久下來，更會造成脊椎退化，一開始只是骨刺，接著韌帶也增生，脊椎管越來越狹窄；腰椎第4、5節為承受人體重量最大之處，一旦椎間盤超過負荷，就會出現發生神經壓迫。
張進宏部長強調，預防脊椎退化首先從改變不良姿勢著手，避免翹腳、彎腰、搬重物等傷腰行為，建議訓練核心肌群，肌肉貢獻力量，脊椎支撐力量，「肌肉越有力量，脊椎越不容易受傷」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52916
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