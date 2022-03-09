COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

椎間盤突出開刀2次還是痛？　竟是術後沾黏惹禍

椎間盤突出開刀2次還是痛？　竟是術後沾黏惹禍
椎間盤突出開刀2次還是痛？　竟是術後沾黏惹禍

健康醫療網

2022-03-09 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名60多歲男子患有椎間盤突出，以為開刀就能改善疼痛；不料，他開過2次刀，不但止痛藥吃了，就連神經阻斷術、硬膜外類固醇注射都做了，下背痛問題仍是無法改善。經核磁共振檢查，竟發現疼痛是術後神經組織嚴重沾黏所造成，由於嚴重沾黏已把組織都黏在一起，醫師評估已不適合再次手術，最終只能終身服用止痛藥控制疼痛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
脊椎退化神經壓迫　恐大小便失禁奇美醫院外科部部長暨電腦刀中心主任張進宏指出，國人常見的脊椎退化疾病，有骨刺、椎間盤突出及椎管狹窄等，初期以藥物及復健治療為主，並建議多休息；若仍無法改善疼痛症狀，或出現神經壓迫情形，如肢體麻木、無力，甚至大小便失禁或排尿困難，嚴重影響生活品質時，才會建議手術。

術後沾黏問題多　慢性疼痛難痊癒張進宏部長表示，脊椎退化疾病造成神經壓迫，通常會進行減壓手術，值得注意的是，即使經驗豐富的醫師，仍無法有效避免術後沾黏問題。由於傷口癒合過程，會產生發炎反應，讓纖維母細胞增生，只能夠盡量將傷口清洗乾淨，降低術後沾黏的機率。

脊椎手術後，一旦脊椎神經組織與傷口產生沾黏，患者可能發生脊椎手術後疼痛症候群（FBSS），造成術後慢性疼痛，更會加重神經壓迫症狀；若是復發需再次手術時，醫師將無法分辨肌肉、神經、硬膜等組織的界線，不但增加手術時間及困難度，且神經損傷風險高。

脊椎手術新助力　有效避免術後沾黏一般於脊椎手術後，會使用類固醇減少發炎反應，但難以避免術後沾黏的狀況發生。張進宏部長建議，患者若經濟許可，可自費使用防沾黏凝膠，此製劑是由氧化聚乙烯及羧甲基纖維素鈉100％合成的果凍狀凝膠，在傷口處注射約5c.c.，如同在傷口表面形成一道機械性的屏障，可將傷口與神經組織分開，在傷口急性期時避免發炎反應，提供很好的保護作用。有效避免術後沾黏所產生的不必要疼痛，同時，可降低相同位置再次手術時的風險，對於病人及家屬，甚至醫療團隊都是一大福音。

2招預防脊椎退化現代人老是久站、久坐等，長久下來，更會造成脊椎退化，一開始只是骨刺，接著韌帶也增生，脊椎管越來越狹窄；腰椎第4、5節為承受人體重量最大之處，一旦椎間盤超過負荷，就會出現發生神經壓迫。

張進宏部長強調，預防脊椎退化首先從改變不良姿勢著手，避免翹腳、彎腰、搬重物等傷腰行為，建議訓練核心肌群，肌肉貢獻力量，脊椎支撐力量，「肌肉越有力量，脊椎越不容易受傷」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52916

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀