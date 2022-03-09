晶圓雙雄領軍！台股早盤漲240點 重回萬七後漲幅縮小
俄烏戰事未歇、西方持續制裁俄羅斯，美股昨（8）日跌多漲少，其中費城半導體指數逆勢漲1.8%。台北股市今（9）日開盤後漲240點，來到17066點，重回萬七大關，但隨後漲幅縮小。個股部分，晶圓雙雄強勢漲，權值股台積電早盤強勢，漲7元來到570元，漲幅1%，聯電漲幅則有2%，至於航運股表現不俗。
記者許家禎/台北報導
2022-03-09 09:27:03｜2022-03-09 09:28:55
美股道瓊指數8日下跌184.74點，或0.56%，收32632.64點；標普500指數下跌30.39點，或0.72%，收4170.70點；那斯達克綜合指數下跌35.41點，或0.28%，收12795.55點；費城半導體指數上漲57.94點，或1.87%，收3156.87點。
權值股台積電早盤強勢，漲7元來到570元。其他晶圓代工，聯電也漲2%，來到50.7元。世界先進漲1%左右。其他電子股，聯發科漲0.6%，南亞科、國巨、日月光漲1%，力旺漲3%。航運股今日逆勢成長，貨櫃三雄中，長榮、萬海與陽明各漲2%、1%與1%。志信與中櫃飆漲停，華航與長榮航漲2.4%左右。