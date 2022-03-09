賭王愛女爆收45億聘金「帶球嫁」　男星獲祝福：謝謝厚愛

已故澳門賭王何鴻燊與三房生的女兒何超蓮，最近驚爆閃婚新聞，傳出她與交往3年的男星竇驍奉子成婚，準備「帶球嫁人」，還收下對方的10億元人民幣（約45億元台幣）聘金，由於男女雙方家世懸殊，何超蓮身家有400多億元台幣，網友狠虧「10億元嫁妝，我還比較相信」，面對網路熱議，男主角7日也主動跳出來回應了！





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▲竇驍（左）出面澄清奉子成婚傳言，何超蓮笑回都沒收到祝福。（圖／翻攝何超蓮微博）

▲何超蓮PO出啃咬竇驍（左）的合照，祝賀男友生日快樂。（圖／翻攝何超蓮微博）

竇驍在微博大方否認結婚消息，表示在微信裡收到一堆祝福，「謝謝大家的厚愛，有啥事兒會告知滴，竟是給我整不會了的節奏」，何超蓮也留言7個哈字回覆男友，笑稱：「咋沒人祝福我，我人緣不好嗎？」





何超蓮和竇驍交往3年，感情非常甜蜜，一起合體錄製綜藝節目《追星星的人》時，根本放閃無極限，竇驍手被燙傷時，她立刻擔憂得不得了，心疼地緊握他手泡水，旅遊時看到美麗風景，竇驍更一把抱起何超蓮，兩人在高空甜蜜接吻合照，一點都不扭捏。





▲何超蓮（左）和竇驍接吻放閃，戀情相當大方。（圖／翻攝何超蓮微博）

▲賭王身家資產至少400億元台幣以上，何超蓮的終身大事備受注目。（圖／翻攝何超蓮微博）

她讚美男友是遇過最專情的人，彼此信任對方，曾曝光寫下戀愛協議，吵架時不要在氣頭上逼對方給答覆，冷靜後再理性溝通，在當天就要把事情解決，感情好到連劉嘉玲都脫口說出她們已婚，事後發現搞錯了急忙道歉，其實，小倆口的確想結婚，何超蓮吐露還沒步上紅毯的原因，是因為父親何鴻燊過世後要守孝三年，最快也要明年才會成婚。



