單身哥吃壽喜燒！被多收2張「紅色國父」 眾人氣到出征
崇尚自由奔放的年代，越來越多人喜歡一個人享用大餐，不用顧及別人感受，開心吃飯。不過，有位男網友就分享，原本開開心心獨自去吃壽喜燒，卻被店家破壞情緒，竟然要加收200元的清潔費，讓他氣到大罵「是在歧視單身嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 10:21:22
臉書社團「爆廢公社」，有位男網友就發文抱怨，說他當天心血來潮，決定中午來吃個壽喜燒，走進店家也表明自己是一個人，結果卻被店員告知「一位的話我們要加收200元清潔費喔」。這讓原PO徹底傻眼，「請問一位怎麼了嗎？怎麼了阿？我就問啊~這算種族歧視嗎，你們覺得合理嗎？各位…」最後決定改去別間吃。
網友紛紛表示「這是歧視單身啊，燒肉都可以一個人了，為何壽喜燒不行？」「我也不懂，一個人就要加收200元清潔費，難道一個人會製造垃圾比較多嗎？」「除非店裡座位爆滿，不然哪裡來的合理？」。
不過，也有人分享，「應該是會影響翻桌率吧？」「日本那邊店家幾乎都能單身去吃，連燒烤都一堆能單身烤…」「每間店都有他們的低消成本，這也不能怪他們」、「事先會先查好…有那些店家可不可以一個人吃，如要加錢就不會考慮」。（編輯：詹鎰睿）