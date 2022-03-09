民調超車蔣萬安仍輸陳建仁　陳時中提「兩個重要」

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不過民調也顯示，陳時中支持度雖贏過蔣萬安，但在黨內卻輸給陳建仁，陳時中則說「各類人才都很多」，重申目前疫情跟政務最重要，是現在要專心做的事情，而對國民黨副主席連勝文嗆聲趕快出來參選，陳時中僅乾笑幾聲後回應「好」。
陳時中曾說，要看到疫情曙光，才會參選，今被問及有無看見「曙光」時，他認為，目前還沒看到真正可以解封的清楚步驟，至於有無「微光」，台灣疫情一直都控制良好，近來防疫成果相當好，這幾波疫情地方政府積極快速動員，截斷多波多條傳播鏈，未來除非有更有效果的藥物問世，才能比較沒有後顧之憂，能夠開放的幅度跟腳步都會加快。
隨後蔣萬安受訪時指出，台灣邊境逐步解封，接續第三劑疫苗覆蓋率能否提高、國產高端疫苗是否能被更多國家接受承認，都是重要的事情，台灣經歷疫苗短缺到量能充足，應該要有更精準運用的分配。
對於另有民調指出，台北市政黨支持度中，國民黨掉至第三名，輸給民眾黨跟民進黨，在台北市民最不想投的政黨中，國民黨還排行第二名，蔣萬安認為，各種機構做的民調都會有一些差異，都會進行分析討論，但更重要的是國民黨整體形象需要所有黨公職共同努力、負起責任。
蔣萬安進一步指出，近期討論較多的中常委選風，當中遭到質疑有賄選、換票等違規事項，黨中央有初步提出改革方向，希望黨中央能藉此機會「大刀闊斧改革」，讓外界看到決心。至於比起藍白合，他強調，應該要「全民合」，政黨利益不應凌駕在人民利益之上
針對民調輸給陳時中，且陳建仁支持度更高，蔣萬安表示，民調數字高低起伏都是參考，各機構民調彼此有差異，供各界進行分析。被問及是否擔心選情被國民黨形象拖累，他則稱整體形象要靠大家共同努力。