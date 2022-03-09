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多發性骨髓瘤治療易倦怠　三合一全口服療法助患者減輕負擔

多發性骨髓瘤治療易倦怠　三合一全口服療法助患者減輕負擔
多發性骨髓瘤治療易倦怠　三合一全口服療法助患者減輕負擔

健康醫療網

2022-03-09 10:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】多發性骨髓瘤是血液癌症的一種，是身體免疫細胞 中的「漿細胞」過度增生的惡性癌症，嚴重時會影響全身器官及免疫系統。因好發於老年人，症狀經常與老化現象混淆，不易被診斷。嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞表示，除了難診斷之外，也容易復發，針對年紀較大的患者，反覆治療容易心生倦怠，而第二線的蛋白酶體抑制劑搭配免疫調節劑及類固醇的三合一療法為全口服藥劑，對患者來說方便且不必經常往來醫院，大幅提升用藥順從性。

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多發性骨髓瘤是全身性疾病　以自體幹細胞移植與藥物治療為主陳志丞醫師表示，多發性骨髓瘤大部分好發於老年人且男性比女性多，根據統計，台灣每年約增700例新診斷的患者。這屬於全身性的疾病，因為漿細胞存在於骨髓當中且會流動至全身，因此會對全身器官造成受損、破壞，例如貧血、骨頭產生病變，容易壓迫性骨折、造成腎功能不全，甚至需要洗腎，且自體免疫受到影響導致患者時常受到感染。

陳志丞醫師表示，在治療上首先會區分患者是否適合做「自體幹細胞移植」，若患者身體狀況太差或年事已高，則不適合進行移植。相較之下，可進行自體移植的患者，所使用的藥物劑量更高，就能夠獲得更好的控制效果。陳志丞醫師說明，針對多發性骨髓瘤患者，有幾類藥物可選擇，大多以標靶治療為主，最常用的是蛋白酶體抑制劑，並搭配免疫調節劑、單株抗體、類固醇或化療藥物，這些藥物各自有不同的作用機轉。而在選擇上，目前建議於上述當中，選擇3種不同機轉的藥物合併使用。

▲嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞

併發症、年長患者多　每週跑醫院不堪負荷多發性骨髓瘤是無法完全根治的疾病，因此會有反覆復發的可能，但是可以經由藥物治療讓病情穩定緩解。陳志丞醫師表示，「如果患者接受3藥療法以及自體幹細胞移植的話，根據長庚醫院的經驗，平均疾病穩定期可維持到4年多。」但假設患者有高風險復發因子，例如不好的染色體變異，疾病穩定期就會縮短。由於無法根除，治療目標是緩解疾病，與疾病和平共存，只是復發時間是長、是短則因人而異。

健保給付「三合一全口服療法」　提升用藥便利、順從性陳志丞醫師表示，治療上經常碰到瓶頸，其中之一是面臨患者治療順從性不高。通常疾病嚴重時，患者都會穩定接受治療，但因目前標靶藥物大多是針劑，需每週舟車勞頓回到醫院接受注射。由於大多患者已屆高齡，拖著年邁、病痛的身體，還需要家人陪伴，在往返過程中皆是煎熬；有時還會因病情略有改善，便自行停藥、不回診，治療強度就會下降，容易造成復發。當造成復發之後，則須進入下一線的藥物治療。為了提升患者服藥順從性，陳志丞醫師表示，可選擇有健保給付的3種全口服型藥物（蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇）進行三合一療法。

如此，患者再也不用舟車勞頓，只要在家服藥即可，便利性、順從性都大幅提升。陳志丞醫師表示，在臨床試驗中，全口服三合一療法也被證實對於易復發的高風險族群（染色體變異），有治療上的優勢。曾有位70歲患者，屬於高風險患者，於5年前（2017年）確診，經自體幹細胞移植後，病情穩定三年多，卻在一年前復發，合併有腎功能變差、壓迫性骨折等問題，導致每週回診有困難。透過申請給付通過，使用全口服藥物療法，不僅每個月回診一次即可，且病情穩定下來，腎功能也慢慢恢復正常，對藥物順從性相當高，患者現今也持續接受口服治療，控制病情。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52994

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