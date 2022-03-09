多發性骨髓瘤治療易倦怠　三合一全口服療法助患者減輕負擔

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陳志丞醫師表示，在治療上首先會區分患者是否適合做「自體幹細胞移植」，若患者身體狀況太差或年事已高，則不適合進行移植。相較之下，可進行自體移植的患者，所使用的藥物劑量更高，就能夠獲得更好的控制效果。陳志丞醫師說明，針對多發性骨髓瘤患者，有幾類藥物可選擇，大多以標靶治療為主，最常用的是蛋白酶體抑制劑，並搭配免疫調節劑、單株抗體、類固醇或化療藥物，這些藥物各自有不同的作用機轉。而在選擇上，目前建議於上述當中，選擇3種不同機轉的藥物合併使用。
▲嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞
併發症、年長患者多 每週跑醫院不堪負荷多發性骨髓瘤是無法完全根治的疾病，因此會有反覆復發的可能，但是可以經由藥物治療讓病情穩定緩解。陳志丞醫師表示，「如果患者接受3藥療法以及自體幹細胞移植的話，根據長庚醫院的經驗，平均疾病穩定期可維持到4年多。」但假設患者有高風險復發因子，例如不好的染色體變異，疾病穩定期就會縮短。由於無法根除，治療目標是緩解疾病，與疾病和平共存，只是復發時間是長、是短則因人而異。
健保給付「三合一全口服療法」 提升用藥便利、順從性陳志丞醫師表示，治療上經常碰到瓶頸，其中之一是面臨患者治療順從性不高。通常疾病嚴重時，患者都會穩定接受治療，但因目前標靶藥物大多是針劑，需每週舟車勞頓回到醫院接受注射。由於大多患者已屆高齡，拖著年邁、病痛的身體，還需要家人陪伴，在往返過程中皆是煎熬；有時還會因病情略有改善，便自行停藥、不回診，治療強度就會下降，容易造成復發。當造成復發之後，則須進入下一線的藥物治療。為了提升患者服藥順從性，陳志丞醫師表示，可選擇有健保給付的3種全口服型藥物（蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇）進行三合一療法。
如此，患者再也不用舟車勞頓，只要在家服藥即可，便利性、順從性都大幅提升。陳志丞醫師表示，在臨床試驗中，全口服三合一療法也被證實對於易復發的高風險族群（染色體變異），有治療上的優勢。曾有位70歲患者，屬於高風險患者，於5年前（2017年）確診，經自體幹細胞移植後，病情穩定三年多，卻在一年前復發，合併有腎功能變差、壓迫性骨折等問題，導致每週回診有困難。透過申請給付通過，使用全口服藥物療法，不僅每個月回診一次即可，且病情穩定下來，腎功能也慢慢恢復正常，對藥物順從性相當高，患者現今也持續接受口服治療，控制病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52994
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