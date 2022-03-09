乳癌平均每天奪走7條人命！醫師：要預防「這點」最重要
藝人朱芯儀昨（8）日自曝罹患乳癌，且癌細胞已經移轉到淋巴需做全身化療。依據衛福部公布109年國人死因統計，有2655名女性死於乳癌，平均每天有7人因乳癌病逝。台灣乳房醫學會理事長、台北榮總外科部部長曾令民強調，女性乳癌發生在各年齡層都有，年輕人罹患乳癌普遍來說惡性度較大且易轉移，幸好目前治療方式相當進步，預後狀況通常都不錯，但女性朋友平常就要做好自我檢測，並且定期接受篩檢，才能及早發現及早治療。至於預防方面，尤其要特別注意「肥胖」問題，平時維持運動習慣並做好體重控制，對於防治乳癌有相當好的效果。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-09 10:26:21｜2022-03-09 10:54:50
根據衛福部108年癌症登記報告統計，乳癌高居十大癌症第三位、也是女性癌症排名第一位，一年新診斷乳癌個案高達1萬4856人，換算下來，平均每36分鐘就有1名女性罹患乳癌。曾令民說，由於現代人初經早、停經晚又多晚生育，罹患乳癌的生育因子風險較大，臨床上從19歲到96歲的病患都有，並不侷限於某個年齡層好發。而平常有抽菸酗酒、肥胖、缺乏運動等不健康生活習慣，也是容易導致乳癌發生的危險因素。除此之外，有家族病史的民眾，可能受到基因影響，罹患乳癌的風險也比較高。
曾令民說，目前乳癌的治療相當進步，依照不同的亞型有不同的治療方式，包括化學治療、標靶治療、抗賀爾蒙治療等等，預後效果都相當好，也能幫助病患繼續維持工作與日常生活，所以女性朋友如果發現自己罹患乳癌，千萬不要放棄勇敢面對，尋求正規醫師協助積極治療，通常都有不錯的效果。
曾令民強調，乳房是外在的器官，女性朋友平常洗澡淋浴就能自我檢查，如果發現有異樣腫塊，或是乳房凹陷、有異常分泌物或乳房皮膚搔癢等，就該趕緊就醫檢查。
國健署目前針對45歲以上至未滿70歲的婦女，或是40歲以上有家族病史的婦女，提供每2年1次的乳房X光攝影檢查，民眾也可以善加利用。
曾令民強調，要預防乳癌，最重要就是健康生活，因為近4成的乳癌是可以被預防的。根據北美癌症醫學會做過大型研究顯示，女性朋友如果每天健走1小時、每週7天，比起每週健走時數少於3小時的女性，乳癌發生率大幅下降14%，可見運動對於乳癌預防有很大的幫助。另一方面，少吃高脂肪、油膩的食物，降低肥胖，也是預防乳癌很重要的事情，從年輕就做起，對女性朋友有很大的助益。