柯文哲任內大巨蛋難剪綵？北市府：依照營建署函釋進行
在台北市長柯文哲任內爭議已久的大巨蛋案，於2020年前再度動工，原本預計今年年中完工後進行試營運，不過現在卻有變數。針對大巨蛋內地下一樓是否能作為避難層一事，營建署於2日去函北市府，表示都發局前局長林洲民過去曾認為大巨蛋一樓不是避難層，認為北市府前後說法不一，因此不予發放評定書。對此北市府方面表示，一切都按照營建署當初的函示，不解為何營建署此時大轉彎。
記者丁上程／台北報導
2022-03-09 10:44:04
由於遠雄大巨蛋不同於一般體育球場採取地面層式設計，而是採取下沈式球場設計，球場主體在地下一樓，因此針對避難層的部分，過去曾經有質疑遠雄並未按圖施工。而在後來遠雄向建管處申請變更設計後，以B1層為避難層為基礎，並通過防火避難性能審查，也經由台建中心評定通過，因此市府也同意遠雄以B1作為避難層。
不過營建署在2日函文給北市府，引用都發局過去的會議紀錄，其中前局長林洲民指出一樓才是避難層，認為北市府態度前後矛盾，要求都發局補充理由說明，因而遲至今日都未發出評定書給遠雄。市府相關人員則認為，恐怕原定的完工日與試營運等期程又會再向後延後。
對此台北市政府發言人陳智菡表示，北市府是依營建署去年4月的函釋，函釋內容說地下一層也可當避難層，因此去年11都發局同意以B1當避難層，去年12月台建中心函詢遠雄以B1為避難層是否已經都發局同意，遠雄也於兩天後回覆同意。
遠雄副總經理楊舜欽今日接受媒體訪問時，表示遠雄方面都按照各主管機關的要求進行補件與說明，「站在申請人的立場，當然希望評定書能夠早日核發，讓相關工項能加快腳步進行。」楊舜欽說，目前的工期都按照原定計畫在進行，應該是不會有延宕的情況發生。