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健身膝蓋痛！小心是髕骨股骨疼痛症候群惹的禍

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健身膝蓋痛！小心是髕骨股骨疼痛症候群惹的禍

健康醫療網

2022-03-09 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】髕骨又被稱為膝蓋骨，是一塊位於膝蓋前面的小骨頭，髕骨會藉由肌腱及韌帶與這塊大腿股骨及小腿脛骨相連接。若是因為膝蓋在活動時，髕骨有不正常滑動，造成髕骨與下面的股骨軟骨產生摩擦，進一步造成膝蓋周圍深處疼痛，這就是髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral pain syndrome），又稱作髕骨外翻或髕骨軟化。尤其在跑步、上下樓梯或蹲下等膝蓋彎曲角度較大時，疼痛情形會較明顯。

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什麼原因會導致髕骨股骨疼痛症候群？常見造成髕骨股骨疼痛症候群的原因包有股四頭肌無力、臀肌失能、扁平足、膝蓋內側韌帶不穩定、先天結構異常等，因而造成髕骨外翻離開應在的軌道，造成不正常的滑動。

髕骨股骨疼痛症候群的患者常會有跑步時覺得膝蓋內外側的疼痛，或是蹲下站起時膝蓋卡卡或疼痛、膝關節僵硬腫脹、膝蓋彎曲時常有喀啦聲響。針對髕骨股骨疼痛症候群的檢查及診斷，可以藉由病史及理學檢查評估疼痛及受損部位，必要時並配合X光檢查髕骨外翻的程度（圖一）、超音波檢查內外髕支持帶有無受損（圖二）、核磁共振檢查髕骨下的軟骨有無受損情形。

▲（圖一）X光了解髕骨外翻的程度

▲（圖二）超音波檢查內外髕支持帶有無受損

髕骨股骨疼痛症候群該如何復健呢？1.肌力訓練：訓練臀肌、股四頭肌及核心肌群的訓練，以加強髕骨的穩定度。（圖三~圖六）

2.正確動作：在做膝蓋彎曲的動作及訓練時，要讓髕骨的垂直沿線要在腳掌上，不要髖關節內轉、膝蓋外翻，並維持膝蓋朝前。

3.伸展運動：伸展大腿外側的髂脛束及腿部後側肌肉。（圖七）

4.護膝及貼紮使用：可以穿護膝做髕骨的貼紮以穩定髕骨，讓髕骨回到正常軌道上。

5.鞋墊：扁平足的患者，可以使用矯正鞋墊。

6.復健儀器：利用復健儀器，可以有效緩解疼痛及症狀，但復健儀器治療無法取代上述的運動治療及處置。

7.止痛消炎藥：如有急性疼痛情形，可以使用止痛消炎藥來緩解疼痛。

▲（圖三） 腿伸直上抬

▲（圖四）腿伸直側抬

▲（圖五）蚌殼式


▲（圖六）腿伸直後抬

▲（圖七）伸展大腿後側肌肉

根據統計，因健身導致的運動傷害裡，最常見發生於脊椎、肩膀和膝蓋，這三個部位。也因此，膝蓋疼痛確實是造成不少熱愛健身的民眾們的困擾。特別是要注意，許多的運動傷害都來自於持續地累積且過度使用而造成，也因此在訓練的過程中，一定要注意自己的姿勢是否正確，以及是否已經開始有一些輕微不適的感覺出現。要如何避免健身所導致的膝部運動傷害呢?應該掌握以下原則：

•健身過程注意正確姿勢，包括腳尖朝前方、膝關節對齊腳尖、蹲下過程中膝蓋不內夾、將重心放後腳跟但腳掌貼平地面，並且由臀部出力。（圖八）

•避免只做單一種訓練

•注意深蹲訓練的姿勢，最好一開始能有教練在旁觀看並指導正確的姿勢，並逐漸增加訓練的強度。

•適度伸展肌肉，以維持柔軟度並避免肌肉過度緊繃，緊繃的肌肉會影響關節的活動度，不足的關節活動度在運動的過程中會容易造成傷害。

•增加下肢肌力：增加膝蓋周圍的肌力及肌耐力有助於保護膝蓋，當膝蓋周圍肌肉增強，能在膝蓋活動時增加穩定度，降低膝蓋因不穩定而產生磨損的機會。

•同一個部位建議隔一天以上再訓練，才能有適當的休息，避免過度訓練造成受傷。

疼痛是一種警訊，往往告訴著我們可能有受傷、發炎的情況發生，因此急性期剛發生疼痛時，可以先做休息，觀察是否有紅、腫、熱等情況發生。如有持續疼痛或腫脹的情況，則可至復健科門診接受檢查及治療。

▲（圖八）常見出問題的訓練動作：深蹲、硬舉（「練健康」健身房協助製作）

本文為台灣復健醫學會官網原創文章

（文章授權提供／臺大醫院復健部－陳冠誠醫師）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53022

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