健身膝蓋痛！小心是髕骨股骨疼痛症候群惹的禍

我是廣告 請繼續往下閱讀
髕骨股骨疼痛症候群的患者常會有跑步時覺得膝蓋內外側的疼痛，或是蹲下站起時膝蓋卡卡或疼痛、膝關節僵硬腫脹、膝蓋彎曲時常有喀啦聲響。針對髕骨股骨疼痛症候群的檢查及診斷，可以藉由病史及理學檢查評估疼痛及受損部位，必要時並配合X光檢查髕骨外翻的程度（圖一）、超音波檢查內外髕支持帶有無受損（圖二）、核磁共振檢查髕骨下的軟骨有無受損情形。
▲（圖一）X光了解髕骨外翻的程度
▲（圖二）超音波檢查內外髕支持帶有無受損
髕骨股骨疼痛症候群該如何復健呢？1.肌力訓練：訓練臀肌、股四頭肌及核心肌群的訓練，以加強髕骨的穩定度。（圖三~圖六）
2.正確動作：在做膝蓋彎曲的動作及訓練時，要讓髕骨的垂直沿線要在腳掌上，不要髖關節內轉、膝蓋外翻，並維持膝蓋朝前。
3.伸展運動：伸展大腿外側的髂脛束及腿部後側肌肉。（圖七）
4.護膝及貼紮使用：可以穿護膝做髕骨的貼紮以穩定髕骨，讓髕骨回到正常軌道上。
5.鞋墊：扁平足的患者，可以使用矯正鞋墊。
6.復健儀器：利用復健儀器，可以有效緩解疼痛及症狀，但復健儀器治療無法取代上述的運動治療及處置。
7.止痛消炎藥：如有急性疼痛情形，可以使用止痛消炎藥來緩解疼痛。
▲（圖三） 腿伸直上抬
▲（圖四）腿伸直側抬
▲（圖五）蚌殼式
▲（圖六）腿伸直後抬
▲（圖七）伸展大腿後側肌肉
根據統計，因健身導致的運動傷害裡，最常見發生於脊椎、肩膀和膝蓋，這三個部位。也因此，膝蓋疼痛確實是造成不少熱愛健身的民眾們的困擾。特別是要注意，許多的運動傷害都來自於持續地累積且過度使用而造成，也因此在訓練的過程中，一定要注意自己的姿勢是否正確，以及是否已經開始有一些輕微不適的感覺出現。要如何避免健身所導致的膝部運動傷害呢?應該掌握以下原則：
•健身過程注意正確姿勢，包括腳尖朝前方、膝關節對齊腳尖、蹲下過程中膝蓋不內夾、將重心放後腳跟但腳掌貼平地面，並且由臀部出力。（圖八）
•避免只做單一種訓練
•注意深蹲訓練的姿勢，最好一開始能有教練在旁觀看並指導正確的姿勢，並逐漸增加訓練的強度。
•適度伸展肌肉，以維持柔軟度並避免肌肉過度緊繃，緊繃的肌肉會影響關節的活動度，不足的關節活動度在運動的過程中會容易造成傷害。
•增加下肢肌力：增加膝蓋周圍的肌力及肌耐力有助於保護膝蓋，當膝蓋周圍肌肉增強，能在膝蓋活動時增加穩定度，降低膝蓋因不穩定而產生磨損的機會。
•同一個部位建議隔一天以上再訓練，才能有適當的休息，避免過度訓練造成受傷。
疼痛是一種警訊，往往告訴著我們可能有受傷、發炎的情況發生，因此急性期剛發生疼痛時，可以先做休息，觀察是否有紅、腫、熱等情況發生。如有持續疼痛或腫脹的情況，則可至復健科門診接受檢查及治療。
▲（圖八）常見出問題的訓練動作：深蹲、硬舉（「練健康」健身房協助製作）
本文為台灣復健醫學會官網原創文章
（文章授權提供／臺大醫院復健部－陳冠誠醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53022
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw