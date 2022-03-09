大S也中「汪小菲魔咒」？網友驚：前女友分手後全嫁光頭
45歲大S（徐熙媛）與汪小菲離婚106天，閃電宣布再婚52歲韓星「酷龍」成員具俊曄，兩任老公的顏值不免被外界拿來比一比，就有網友發現，離開汪小菲的前任們，似乎對光頭情有獨鍾，張雨綺、大S與汪小菲分手後，下一個伴侶都是光頭造型。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-09 11:25:25
張雨綺2010年和汪小菲分手，同年9月汪小菲就在安以軒生日聚會上，與大S看對眼，認識49天火速結婚，要比快張雨綺怎麼能輸？2011年4月她閃嫁光頭導演王全安，被媒體封為「復仇女王」，可惜王全安婚後嫖妓偷吃，婚姻短短4年就離婚收場。
戀愛女王大S說，第一眼見到汪小菲，「我就覺得我要跟他生孩子，我要為他下廚。」她和汪小菲認識49天就結婚，陸續生下女兒小玥兒、兒子希箖，不過夫妻疫情期間分居台灣、大陸，婚姻出現裂痕，大S去年11月宣布和汪小菲離婚，20多年前的前男友具俊曄馬上跨海視訊追愛，向大S求婚成功。
大陸網友看了這兩個女人的故事，傳出一個魔咒，離開汪小菲的女人都嫁給光頭，網友討論「這真的是汪小菲的魔咒嗎，這也太強了吧，默默吃瓜」、「也許是一種巧合吧」、「汪小菲好像有什麽魔力，離開他的女人都找了光頭，詛咒嗎」。