越南妹用「娜美照騙」！客直擊真人怒嗆「長髮油膩大媽」
台南警方日前接獲情資，破獲一間外籍應召站，並逮捕一名逃逸一年多的越南籍馮姓女子，但馮女因長期吸毒，造成臉蛋凹陷身材走樣，長相與宣傳照片中相差甚遠，還一度讓偵辦警員無法辨認，連嫖客都怒嗆根本是「長髮油膩大媽」，訊後已將馮女依毒品、社維等罪移送法辦。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 11:46:34
據了解，警方查緝時，持照片比對馮女本人，一度因落差太大、無法辨識，仔細查核後才證實其身分，研判是馮女長期吸食毒品，造成容貌跟身材都走樣；知情人士也透露，宣傳照上的馮女令人垂涎欲滴，但實際見到本人才發現是「照騙」，看起來竟像個油膩的中年大媽。
警方本次行動，共逮捕2名外籍賣淫女子與1名嫖客，屋中還搜出毒品吸食器等物，經調查證實2女皆已逾期滯留，平時躲藏在中西區金華路一棟大樓內，透過社交軟體用「照騙」攬客，以每次2000元為代價從事性交易，但僅僅2週便遭警方偵破，後續將繼續追查是否有不法集團操控。（編輯：陳苾暐）
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