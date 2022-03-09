Mazda首款插電式油電混合動力車款CX-60 PHEV正式亮相

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CX-60 PHEV被視為Mazda過去10多年來最重要的新車，也集合了Mazda 100年造車DNA於一身，從出色的外觀與內裝都呈現絕佳日本工藝結晶，以及搭載了以人為本之創新技術與世界一流的動力系統。
CX-60 PHEV延續Kodo 設計理念，並融入日本〝少即是多〞與〝馬〞之意象概念，以優雅比例自然展現其鮮明個性，帶出前置引擎、後輪驅動之操駕樂趣。在〝少即是多〞審美原則與〝馬〞之意象，闡述在平靜與端莊之美，打造出內斂中散發自信外表的全新車款，自影片中可以隱約看出CX-60 PHEV的側面線條，從自車頂置後擋泥板產生光影有如日本書法強力揮毫而下，並與引擎蓋下緣肩線勾勒出車側律動感，並反射出周遭環境，讓車輛行進間更為栩栩如生。此外，CX-60 PHEV導入Mazda全新創造的反光白色塗裝，創造更鮮明對比地光影凸顯出CX-60 PHEV的美感。
進入車內，CX-60 PHEV將近期Mazda不斷提升的高質感再往上堆疊至新的層次，導入「Kaichou」理念，採用不同材質與紋理來建構具有日本傳統地優雅氛圍，採用的材質包括：楓木、Nappa皮革、獨特製成的日本紡織品與鍍鉻飾品等，並在儀錶板上緣採用日本所謂「Musubu」之紡織縫線工藝，而楓木飾板紋路則是以「不對稱的平衡」概念，以及於車內織品使用名為「Kakenui」的日本縫合技術，創造「懸浮縫合」感。
同時，為達「人馬一體」的駕馭概念，Mazda依舊將包括：座椅配置、方向盤、後視鏡、HUD抬頭顯示器，甚至是聲音與空調介面等，都做了最適化設定，以利符合不同駕駛者與乘客的身材與個人喜好。
在最受關注的動力系統部分，動力總成由2.5升Skyactiv-G 2.5汽油引擎搭配一具輸出功率達100kW的電動馬達而來，以及配置355V、17.8kWh之電池組，並搭配全新的8速自排變速系統。這套油電混合動力系統，綜效馬力達327 PS/241 kW，最大扭力為500Nm，是Mazda有史以來動力最強的市售車，且0-100km/h加速成績為5.8秒，同時，WLTP 綜合油耗僅為 1.5l/100 km〈約66.67km/l〉，WLTP 綜合二氧化碳排放量僅為33g/km。
在強調「人馬一體」概念下，CX-60 PHEV亦配有Mazda獨家的KPC 動態控制系統〈Kinematic Posture Control〉，同時將高壓電池模組配置於前後軸、車底盤中央位置，盡可能將重心壓低，加上恆時四輪驅動配置，提供穩健地操駕動態。
CX-60 PHEV在安全性上，配有i-Activsense主動安全科技，其中導入多項輔助系統，包括：See-Through View全新360度環景輔助系統、路口警示輔助、SBS-R智慧倒車煞車輔助系統含行人偵測、車道偏移警示、智慧主動巡航與車側盲點偵測輔助等。
全新CX-60 PHEV即日起於歐洲開始開放接單，其他市場也會陸續是當地市場導入；CX-60 PHEV問世，是Mazda朝向2050年完全碳中和目標的重要車款，未來幾年，Mazda將持續推出電氣化產品，除了MX-30 REV增程型電動車，預計2023年再推出一款定位高於CX-60 PHEV、具備三排座位的全新SUV；三年內推出五款採用全新模組化平台開發之電氣化車款，全新的Skyactiv EV平台將可對應各種不同尺寸的電動車，以利開發全新車種。另外，CX-60 PHEV也將有望導入台灣。