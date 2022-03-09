美禁令打亂國際能源價　投資人分散配置、綠電成機會？

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另外，美國雖主張對俄羅斯能源出口實行制裁，但德國總理7日聲明表示，俄羅斯的石油及天然氣對德國相當重要，國內共識是維持俄羅斯的能源供應，顯示美國及歐盟目前尚未達成能源制裁的共識，將持續觀察後續制裁對原物料價格影響。
凱基投信未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷則說，短期地緣政治風險仍將牽動市場情緒，制裁造成原物料價格飆漲，引發通膨疑慮是目前市場最大賣壓來源。有鑑於目前地緣政治發展仍存在不確定性，市場波動欲小不易，現階段建議仍以分散配置佈局多重資產。
凱基投信指出，資產配置的目標是分散各類資產風險並以提升投資效率優先。觀察過去恐慌情緒出現大幅飆升情形，多半成為股市中長期進場良機；當恐慌情緒指標VIX來到30以上後，續有較高機率出現反彈，若可承受短線震盪風險的投資人可採逢回進場方式佈局。
另外一方面再觀察各國能源政策，保德信指出，以歐洲為例，天然氣目前為歐洲發電主要來源之一，然俄烏戰爭引發歐美國家考慮對俄羅斯的禁運令，使得天然氣價格來到歷史天價，也讓歐洲國家的能源政策持續加速能源轉型，降低未來歐洲區電力供應的波動性。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，隨著太陽能、風力發電等綠能發電的成本大幅下降，甚至已經低於傳統發電成本，讓能源轉型成為勢不可擋的趨勢，根據研調機構預估，目前歐洲的綠電占發電比重約三成，到了2030年，歐洲能源巨擘對綠電的累計投資金額，將高達6500億歐元，也將同步推升綠能發電占比來到65%的高水準。
楊博翔進一步說明，除了歐洲，美國也在基礎建設計畫中納入高比例綠電相關支出，包括電網升級、碳封存、加氫站、採購低碳排公車、建置電動車充電站等，預計將有超過千億美元資金支持美國綠電政策，帶動相關上中下游的龐大商機。
另外，近期全球股市表現受到俄烏戰爭衝擊，但綠電相關投資標的因為屬於管制型的公用事業股，亦即政府只會開放少數業者進入市場，因此競爭少、獲利率穩定，成長性來源則可受惠於未來用電量的快速增加，在市場震盪時，更為資金避險的聚焦之處，投資人不妨可關注相關領域找機會。