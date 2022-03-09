打疫苗後月經大亂、大出血該怎麼辦？醫師告訴你

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大家也開始陸續回診，韓健明表示，診間與FB在這半年多持續收到一些慌張的詢問：「韓醫師，我本來治療後血量正常也不經痛了，但這次經期竟然大出血」；「我本來放了避孕器已經幾年都沒有月經了，這個月竟然經血來潮了。」；「本來經期都非常規律，這個月竟然突然有出血、血塊，而且還持續了超過一週」「韓醫師，我不是打了停經針，本來都已經暫停月經了，怎麼還不到恢復月經的時候，就提早來了，而且還不少量」。
韓健明表示，大家都很驚慌失措，因為發生了「異常」或是與「預期不同」，但是經過抽絲剝繭與參考國外數據後，發現最大的元兇是近期接種新冠肺炎疫苗。其實也不是每個女性都會發生這種預期以外的副作用，但如果妳就是被嚇到的苦主之一，也不用害怕，因為通常1-3個月經週期後就正常了，短暫反應而已，免緊張。
若出血量大 最好提前回診韓健明表示，「但是如果出血量大，時間拖長那麼麻煩你先聯絡韓醫師，討論是否需要提前回診。」從2020/12月到2021/9月，英國陸續有近3萬例的接種後經期異常通報案例，9/16也有生殖免疫學家在《英國醫學期刊》上撰文的確收到接種疫苗後經期異常的通報（不管是接種AZ、莫德納、或BNT），但經期異常的反應通常下個週期就恢復正常。最近美國一篇新的研究報告也顯示出相同結論。
韓健明表示，為什麼接種疫苗完後會有人發生這樣的狀況呢？醫學家認為是因為短暫免疫反應的關係導致的。所以就像其他公告的大部分已知常見副作用，這種反應也是短暫、不會造成永久影響的。
5種接種疫苗後對月經的反應目前韓健明醫師歸納出五種注射後新冠疫苗對月經的反應：
1. 不受影響。
2. 月經在注射的當日或10日內來（比原本的週期提早）。
3. 月經在注射後的3個月內忽然經血量大幅增加（甚至是失控的大量） 部分患者同時伴隨經痛增加，另部分患者伴隨出血，除了量多，而且時間還拖的很長。
4. 月經在注射後的3個月內忽然經血爆量，無法止血。
5. 月經在注射後，暫時就不來了（少見但是有零星案例，後來恢復正常）。
妳最近也有經期週率改變、非經期時間經血來潮？這次突然大出血？感覺有血塊跟平常不一樣？明明打了俗稱停經針的針劑或放置了避孕器而沒有經血，卻偏偏月經來潮了？如果最近有接種疫苗，那麼就先放輕鬆再觀察一個週期。韓健明表示，擔心的話也不用煩惱，告訴醫師看看是否需要提前回診。
如果你是上述第3類反應，可以先觀察一個週期，持續如此應該就醫。韓健明呼籲，如果是第4類的反應，請馬上就醫。至於哪一種新冠疫苗會有這樣的反應，目前AZ、BNT、Moderna、高端都有相關案例。
韓健明表示，至於若近期未施打疫苗，卻有滴滴答答的異常出血？就考慮仔細檢查找出原因，最大原因恐來自於子宮內膜病灶，如「內膜息肉，子宮內膜增生（癌前病變），子宮內膜癌」，若是做了超音波找不出原因，可以進一步考慮無痛無麻醉門診子宮鏡檢查，異常出血別輕忽，務必就醫尋求治療。
文章來源：韓健明醫師 公正診療室
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53018
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