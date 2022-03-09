大S命中注定嫁具俊曄 劉在錫節目「13年前神預言」曝光
45歲大S（徐熙媛）離婚大陸富商汪小菲，106天後閃電宣布和前男友、韓星「酷龍」具俊曄再婚，喜訊震撼台灣、韓國兩地演藝圈，就有韓國網友翻出13年前韓國綜藝《無限挑戰》的節目片段，發現大S和具俊曄的童話結局早有預言。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-09 12:30:26｜2022-03-09 12:35:40
大S以偶像劇《流星花園》的女主角「杉菜」紅遍各地，2009年翻拍成爆紅韓劇《花樣男子》，南韓大神劉在錫的國民綜藝《無限挑戰》當然不放過KUSO好機會，由劉在錫飾演韓版花澤類「尹智厚」，朴明洙飾演韓版道明寺「具俊表」，朴明洙拿到劇本問：「我演的是誰啊？具俊曄嗎？」其他人說：「你是主角啊！具俊表！」
沒想到最後現實世界裡娶走「杉菜」的是具俊曄，韓國網友紛紛留言「這樣簡直是韓版的《辛普森家庭》吧，都有神預言」、「成員或製作團隊當中一定有人可以預測未來對吧」、「無挑也太神了吧」、「最可怕的是剛剛這個片段就出現在YouTube上了」。
事實上當年酷龍非常紅，韓國經紀公司強烈反對公開戀情，具俊曄談了1年的地下戀情，忍痛向大S提出分手，可是離開大S後他再也沒戀愛過，具俊曄說：「沒有遇過比她更好的人了，在我內心深處，留下了與熙媛的美好記憶。」
去年冬天他看到大S離婚的新聞，撥了20多年前電話號碼，聽到大S聲音的瞬間，昔日的愛火在心裡燃起，不斷向大S求婚，具俊曄表示自己年過五十，人生中能愛的時間所剩不多，才像小孩一樣衝動行事。