酷龍、ASOS合照！還有國民天后 網友：大S根本沒變
45歲大S（徐熙媛）昨（8日）宣布閃嫁20年前舊愛、52歲南韓雙人組合「酷龍」前成員具俊曄再婚，二婚對象震撼各界。小倆口農曆年前在韓國完成結婚登記，具俊曄今近中午抵達桃園機場，隔離出關後與老婆、繼子女相聚。大S與偶像續前緣成了近日最熱話題，一張23年前酷龍、ASOS、徐懷鈺的合照被翻出，勾起不少6、7年級生的青春記憶。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-09 12:32:09｜2022-03-09 12:42:54
網紅旁白鴿到姜元來粉專找出1999年的珍貴合影，曝光的照片，酷龍具俊曄頂著招牌光頭比YA、姜元來戴墨鏡、雙手抱胸，前排則是小S、大S，以及「平民天后」徐懷鈺、5人均露齒燦笑，散發年輕活力，如今3位女明星都是40好幾的熟女，具俊曄和姜元來也年過半百，讓人感嘆時光荏苒。
旁白鴿寫下：「好酷的照片～」網友看到5位台韓人氣偶像同框的歷史照，驚喜留言：「具俊曄真是很帥」、「大S真的變化不多」、「徐懷鈺有夠美 」、「滿滿的青春」。事實上，酷龍當紅時期的歌曲曾被蘇慧倫、杜德偉、草蜢翻唱，徐懷鈺更以《妙妙妙》一曲爆紅，成為生涯代表作之一。（編輯：楊穎軒）