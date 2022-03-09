獨／具俊曄火速來台會大S！小S喜迎姊夫：最想知道這件事

大S宣布閃婚嫁給韓星具俊曄，震撼整個演藝圈，當初20年前雙方交往時，小S一路力挺姊姊，得知姊夫具俊曄已經抵台隔離，她也回覆《NOWnews今日新聞》表示很期待見到姊夫，「當然會想先敘敘舊，看他過得好不好，最主要的是想問他認不認識崔宇植、還有那個張赫、朴敘俊、還有李鍾碩這類的明星，若認識的話，下次去韓國可不可以大家交個朋友還是什麼的」，說完自己也忍不住笑了，內心應是充滿對姊姊的祝福。

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▲具俊曄（後排左起）、姜元來，小S（前排左起）、徐懷鈺、大S合影，當年交情不錯。（圖／旁白鴿臉書）

當年「酷龍」來台宣傳，曾上當紅節目《娛樂百分百》宣傳，因而結識大小S，姊妹倆對具俊曄稱讚有加，猛誇他長得帥又性感，小S還偷偷瞄了對方胸肌，笑說他身材好得不得了，還有乳溝耶，大S也力邀對方來家裡玩，問他想不想交台灣女友，主動傳達好感。大S還問妹妹說，「你覺得光頭會不會跟我結婚？」小S回答只要有誠意就會成真，讓姊姊非常開心，沒想到過了20年後，她再次神預言成功，非常神奇！

▲當年酷龍不認戀情，取消《娛樂百分百》錄影，小S為姊姊大S（右）抱不平！（圖／翻攝八大《娛樂百分百》YouTube）