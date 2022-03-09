獨／具俊曄火速來台會大S！小S喜迎姊夫：最想知道這件事
大S宣布閃婚嫁給韓星具俊曄，震撼整個演藝圈，當初20年前雙方交往時，小S一路力挺姊姊，得知姊夫具俊曄已經抵台隔離，她也回覆《NOWnews今日新聞》表示很期待見到姊夫，「當然會想先敘敘舊，看他過得好不好，最主要的是想問他認不認識崔宇植、還有那個張赫、朴敘俊、還有李鍾碩這類的明星，若認識的話，下次去韓國可不可以大家交個朋友還是什麼的」，說完自己也忍不住笑了，內心應是充滿對姊姊的祝福。
記者江芷稜/綜合報導
2022-03-09 12:38:27｜2022-03-09 13:08:38
當年「酷龍」來台宣傳，曾上當紅節目《娛樂百分百》宣傳，因而結識大小S，姊妹倆對具俊曄稱讚有加，猛誇他長得帥又性感，小S還偷偷瞄了對方胸肌，笑說他身材好得不得了，還有乳溝耶，大S也力邀對方來家裡玩，問他想不想交台灣女友，主動傳達好感。大S還問妹妹說，「你覺得光頭會不會跟我結婚？」小S回答只要有誠意就會成真，讓姊姊非常開心，沒想到過了20年後，她再次神預言成功，非常神奇！
不過當時酷龍星運大好，大S和具俊曄後來戀情曝光，經紀公司下達禁愛令，一個月前安排好的通告被臨時取消，讓大S受盡委屈，不能公開真相，也不敢責怪對方，姊妹情深的小S選擇跳出來說話，拿著新聞報導說，節目一向非常支持酷龍，不斷幫他們宣傳，臨時取消通告對工作人員不公平，指責具俊曄不該躲起來，讓大S受了很多委屈，還被酷龍歌迷指責、被外界誤會，「誰欺負我姊，我就跟他算帳！」還稱讚大S條件好，「每個男生都想追求，誰追誰還不知道呢！」如今過了20年，小S依舊力挺姊姊的決定，無條件站在大S身邊。