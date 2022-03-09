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健保改革爭議大！專家籲漲保費　批政府都在解決心理因素

▲健保會僅對於廢除旅外國人停復保制度及調高投保金額上限有較大共識，部分負擔仍爭議不休。（圖／資料照片）
▲健保會僅對於廢除旅外國人停復保制度及調高投保金額上限有較大共識，部分負擔仍爭議不休。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-03-09 15:59:59

健保會2月25日討論5大健保財務調整措施，其中僅對於廢除旅外國人停復保制度及調高投保金額上限有較大共識，部分負擔仍爭議不休。對此，前健保局總經理張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，這些措施對財務意義可謂是微乎其微，都是在解決心理因素，要解決健保財務問題，應依法每年調整健保費率。

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考量到健保費率並未調足，安全準備金可能無法維持1個月，健保會2月25日討論5大健保財務調整措施，包含調整部分負擔、提高投保上限、廢短期停復保、改革補充保費、強化政府責任。歷經3小時會議，健保會委員僅對於廢除旅外國人停復保制度及調高投保金額上限有較大共識，部分負擔方面仍持不同看法。後續健保會會綜整委員意見提報至衛福部，最終決策與則交由衛福部審定與推動。

對此，張鴻仁認為，不論是廢除旅外國人停復保制度，或是調高投保金額上限，「都是對大家的心情有幫助，整體對民眾觀感有正面意義，但對於財務意義微乎其微。」他解釋，許多民眾會認為旅外國人返台使用健保不公平，覺得這是不對的行為，不過廢除停復保制對整體財務沒幫忙，但大家會有很多意見，「所以處理也沒有什麼不好。」

若未來廢除停復保制，張鴻仁說，民眾除非永遠不返台，否則若想使用健保，就要持續繳交健保費用，且相較於其他國家，台灣健保費非常便宜，對於旅外國人來講不成問題；至於調高投保金額上限，雖同樣對健保幫助微小，但在觀感上，「有錢人多交一點錢，這沒有人會反對。」

在部分負擔方面，健保署擬規劃調整藥品部分負擔，含慢性病連續處方箋，以比率20%採定額收取，並訂定上限、慢性病連續處方籤第二次以後調劑至醫學中心及區域醫院調劑收取100元、新增檢驗與查驗部分負擔，以10%、20%採定額收取，按層級、經轉診及未經轉診訂定不同上限，並按急診嚴重程度調整急診部分負擔定額，不過健保會委員意見有出入，並無共識。

張鴻仁解釋，健保的目的是避免民眾因為付不起錢，就不去看病，或是會因病貧窮，所以成立全民健保，但辦了健保後又好像對民眾太好，所以回過頭來要求民眾負擔部分醫療金額，這就是部分負擔，「有一點點用但是沒什麼用。」

張鴻仁直言，健保署長李伯璋多聽到來自企業界與醫界意見，喜歡說使用者付費，尤其醫界長久以來認為健保「俗擱大碗」，民眾容易濫用浪費 ，因此要解決問題，「最簡單的使用者付費就是把健保廢掉」，或是讓民眾「去看病錢包會痛」，但這並不符合健保設計精神，所以部分負擔也只能要求民眾付出一點點。

健保署表示，若是調整各項部分負擔，全年每人累計需增加部分負擔，以「不受影響」所占人數742萬人比率最高，約佔32.2%，其中包含重大傷病患者、低收入戶。

張鴻仁指出，健保署強調，有700多萬人不受影響，「我相信還有至少800萬人也不覺得這100、200元對他看病有什麼影響。」且夠貧窮的民眾也能免部分負擔，真正受影響的是很窮卻又不夠窮的民眾，調漲部分負擔是對較貧窮的民眾比較有效，所以比較不公平。

「所以這次的部分負擔、健保費討論議題都在解決心理因素。」張鴻仁認為，調整部分負擔等措施對於健保財務影響趨近於零，健保最重要就是不要讓人民因病而窮，台灣健保是全世界最便宜的健保，政府該調漲保費就要調漲保費，擔心破產「都是政治人物不肯面對事實，不肯跟民眾好好溝通衍生的後遺症。」

張鴻仁進一步指出，現行運作的健保法是2010年修訂後的二代健保，其精神是與時俱進，保費該如何調漲，都要依照《健保法》精算後每年調整，但政治人物卻不肯面對，「他就是用他的想法把它擋下來，然後再去想一些奇奇怪怪的手段，想要來跟大家說這樣我們不必調，這個方法當然是錯的」，因此提高保費是必須的，政府該調漲保費就要調漲保費，才能解決問題。

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