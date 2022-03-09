健保改革爭議大！專家籲漲保費　批政府都在解決心理因素

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對此，張鴻仁認為，不論是廢除旅外國人停復保制度，或是調高投保金額上限，「都是對大家的心情有幫助，整體對民眾觀感有正面意義，但對於財務意義微乎其微。」他解釋，許多民眾會認為旅外國人返台使用健保不公平，覺得這是不對的行為，不過廢除停復保制對整體財務沒幫忙，但大家會有很多意見，「所以處理也沒有什麼不好。」
若未來廢除停復保制，張鴻仁說，民眾除非永遠不返台，否則若想使用健保，就要持續繳交健保費用，且相較於其他國家，台灣健保費非常便宜，對於旅外國人來講不成問題；至於調高投保金額上限，雖同樣對健保幫助微小，但在觀感上，「有錢人多交一點錢，這沒有人會反對。」
在部分負擔方面，健保署擬規劃調整藥品部分負擔，含慢性病連續處方箋，以比率20%採定額收取，並訂定上限、慢性病連續處方籤第二次以後調劑至醫學中心及區域醫院調劑收取100元、新增檢驗與查驗部分負擔，以10%、20%採定額收取，按層級、經轉診及未經轉診訂定不同上限，並按急診嚴重程度調整急診部分負擔定額，不過健保會委員意見有出入，並無共識。
張鴻仁解釋，健保的目的是避免民眾因為付不起錢，就不去看病，或是會因病貧窮，所以成立全民健保，但辦了健保後又好像對民眾太好，所以回過頭來要求民眾負擔部分醫療金額，這就是部分負擔，「有一點點用但是沒什麼用。」
張鴻仁直言，健保署長李伯璋多聽到來自企業界與醫界意見，喜歡說使用者付費，尤其醫界長久以來認為健保「俗擱大碗」，民眾容易濫用浪費 ，因此要解決問題，「最簡單的使用者付費就是把健保廢掉」，或是讓民眾「去看病錢包會痛」，但這並不符合健保設計精神，所以部分負擔也只能要求民眾付出一點點。
健保署表示，若是調整各項部分負擔，全年每人累計需增加部分負擔，以「不受影響」所占人數742萬人比率最高，約佔32.2%，其中包含重大傷病患者、低收入戶。
張鴻仁指出，健保署強調，有700多萬人不受影響，「我相信還有至少800萬人也不覺得這100、200元對他看病有什麼影響。」且夠貧窮的民眾也能免部分負擔，真正受影響的是很窮卻又不夠窮的民眾，調漲部分負擔是對較貧窮的民眾比較有效，所以比較不公平。
「所以這次的部分負擔、健保費討論議題都在解決心理因素。」張鴻仁認為，調整部分負擔等措施對於健保財務影響趨近於零，健保最重要就是不要讓人民因病而窮，台灣健保是全世界最便宜的健保，政府該調漲保費就要調漲保費，擔心破產「都是政治人物不肯面對事實，不肯跟民眾好好溝通衍生的後遺症。」
張鴻仁進一步指出，現行運作的健保法是2010年修訂後的二代健保，其精神是與時俱進，保費該如何調漲，都要依照《健保法》精算後每年調整，但政治人物卻不肯面對，「他就是用他的想法把它擋下來，然後再去想一些奇奇怪怪的手段，想要來跟大家說這樣我們不必調，這個方法當然是錯的」，因此提高保費是必須的，政府該調漲保費就要調漲保費，才能解決問題。