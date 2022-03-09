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孩子們的社宅呢？林靜儀諷媽媽市長賣地「幫建商找糖果」

▲市府強調台中市社宅22處基地，第一階段已提前達標。圖為盧秀燕2020年主持太平區育賢社宅入住典禮。（資料畫面／台中市政府提供，2022.03.09）
▲市府強調台中市社宅22處基地，第一階段已提前達標。圖為盧秀燕2020年主持太平區育賢社宅入住典禮。（資料畫面／台中市政府提供，2022.03.09）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-09 14:03:15

台中市興中街大街帶走6條人命，居住正義再度受到關注，立委林靜儀與多位民進黨台中市議員，批評市長盧秀燕廣建社會住宅的承諾跳票，還不斷賣土地給財團炒作房價，害小市民買不起房子。她形容：「這些市有土地就像媽媽口袋裡的錢，她不拿給需要吃一口飯的弱勢者，卻讓擁有雄厚資源的朋友去買糖果。」

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林靜儀批評，興中街大火再度燒出弱勢者居住權的沈痾，市長盧秀燕不積極面對，還忙著卸責、建議中央修法。她指出，高雄城中城大火後，中央和立院已推動修法，但牽涉私人產業的部份，並非一時半刻能完成，盧秀燕當20年立委不見提案關心居住正義，當市長遇事就輕率丟出修法的說法，「很不負責任」。

林靜儀說，她的選區有不少青年學子和弱勢族群，如果住得起好的處所，誰願意蝸居危險環境，讓生命安全飽受威脅？前市長林佳龍任內規劃多處社會住宅，即是為了保障相對弱勢者的權益。但盧秀燕上任後，卻把前朝規劃的社宅土地賣給建商。

▲民進黨立委林靜儀與多位台中市議員批評盧市府大賣社宅用地、漠視弱勢者權益。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.09）
▲民進黨立委林靜儀與多位台中市議員批評盧市府大賣社宅用地、漠視弱勢者權益。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.09）
市議會民進黨團總召江肇國指出，黨團一再要求市府落實社宅政策，盧秀燕號稱提早達到「4年5千戶社宅」目標，但實際可入住的社宅僅1191戶。他說：「加上宣稱已興辦、規劃中的大概7千多戶，她的4年任期快結束，和林佳龍承諾8年1萬戶還差了3千戶。」

江肇國批評盧秀燕承諾跳票，任內撤銷5案1206戶社宅計劃。「她曾誇言社宅不但要蓋，還要沿著捷運蓋，大餅畫到現在，捷運沿線連規劃一戶都沒有！只想把土地賣給財團蓋大樓、造鎮，卻不願對弱勢者伸出援手，或許弱勢者不是她的施政重點。」林靜儀也諷刺，不見社宅沿著捷運蓋，只看到捷運跟著有錢有勢的人土地走。

林靜儀說，盧秀燕上任後標售北屯區太原段1萬1330坪主宅土也，由總太建設以38億元標下，此處原可蓋3500戶社宅。議員張家銨質疑，盧秀燕一手賣北屯社宅土地、一手租地來蓋烏日社宅，完全本末倒置。市議員楊典忠表示，清水鰲峰段的清水警分局舊宿舍原規劃做社宅，市府也打算標售，將提送下次議會會期審議。他呼籲盧秀燕懸崖勒馬，媽媽市長莫變成敗家市長。

市府則強調，清水區鰲峰段涉及部份私有土地產權，整合開發難度高，前市長林佳龍任內裁定不列入社宅優先開發基地。也就是說，該地從未正式納入社宅基地，後續由財政局依規定辦理部份標售，因此完全不存在盧市府標售清水區社宅土地一事，對於有心人士誤指，市府表達遺憾。

市府表示，目前台中市社宅共計22處基地，第一階段已動工、已完工者突破5,508戶，已提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量達6,953戶。

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