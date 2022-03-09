孩子們的社宅呢？林靜儀諷媽媽市長賣地「幫建商找糖果」

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林靜儀說，她的選區有不少青年學子和弱勢族群，如果住得起好的處所，誰願意蝸居危險環境，讓生命安全飽受威脅？前市長林佳龍任內規劃多處社會住宅，即是為了保障相對弱勢者的權益。但盧秀燕上任後，卻把前朝規劃的社宅土地賣給建商。
市議會民進黨團總召江肇國指出，黨團一再要求市府落實社宅政策，盧秀燕號稱提早達到「4年5千戶社宅」目標，但實際可入住的社宅僅1191戶。他說：「加上宣稱已興辦、規劃中的大概7千多戶，她的4年任期快結束，和林佳龍承諾8年1萬戶還差了3千戶。」
江肇國批評盧秀燕承諾跳票，任內撤銷5案1206戶社宅計劃。「她曾誇言社宅不但要蓋，還要沿著捷運蓋，大餅畫到現在，捷運沿線連規劃一戶都沒有！只想把土地賣給財團蓋大樓、造鎮，卻不願對弱勢者伸出援手，或許弱勢者不是她的施政重點。」林靜儀也諷刺，不見社宅沿著捷運蓋，只看到捷運跟著有錢有勢的人土地走。
林靜儀說，盧秀燕上任後標售北屯區太原段1萬1330坪主宅土也，由總太建設以38億元標下，此處原可蓋3500戶社宅。議員張家銨質疑，盧秀燕一手賣北屯社宅土地、一手租地來蓋烏日社宅，完全本末倒置。市議員楊典忠表示，清水鰲峰段的清水警分局舊宿舍原規劃做社宅，市府也打算標售，將提送下次議會會期審議。他呼籲盧秀燕懸崖勒馬，媽媽市長莫變成敗家市長。
市府則強調，清水區鰲峰段涉及部份私有土地產權，整合開發難度高，前市長林佳龍任內裁定不列入社宅優先開發基地。也就是說，該地從未正式納入社宅基地，後續由財政局依規定辦理部份標售，因此完全不存在盧市府標售清水區社宅土地一事，對於有心人士誤指，市府表達遺憾。
市府表示，目前台中市社宅共計22處基地，第一階段已動工、已完工者突破5,508戶，已提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量達6,953戶。