晶圓雙雄、航運夯！台股收復萬七大關 終場漲190點
俄烏戰事未歇、西方持續制裁俄羅斯，美股昨（8）日跌多漲少，其中費城半導體指數逆勢漲1.8%。台北股市今（9）日反彈走高，盤中一度漲近250點，萬七大關收復，來到17072點，終場漲190點，收在17015點，漲幅1.12%，成交金額新台幣3161億元。晶圓雙雄回神，其中台積電終場漲0.8%，收在568元，而今日盤面焦點還有航運股，榮運、志信與中櫃都飆漲停。
記者許家禎/台北報導
2022-03-09 14:11:05｜2022-03-09 14:15:11
美國總統拜登8日宣布全面禁止進口俄羅斯的原油、天然氣，以及其他能源產品。而最新紐約原油期貨漲約1.3%，來到每桶125.41美元；布蘭特原油期貨漲1.7%，來到130.24美元。
針對昨日台股回落下殺，兩天跌掉900多點，國安基金執行秘書阮清華今日信心喊話表示，台股基本面好，若出現不理性下跌，不排除召開臨時會議。並表示外資撤出有自身考量與原因，但他強調，今年一、二月資金並沒有外流。
台股今日絕地大反攻，終場漲190點，收在17015點，漲幅1.12%，成交金額新台幣3161億元。權值股台積電終場漲0.8%，收在568元。聯電漲4%，收在51.8元。力積電也漲1%。其他，日月光漲2%以上。而今日盤面焦點仍為航運股，榮運、志信與中櫃都飆漲停，長榮與陽明漲6%，萬海漲2%。華航漲4%、長榮航漲逾1%。