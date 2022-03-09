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《華燈》媽媽桑大較勁　吳慷仁「寶寶」上身靠林心如解圍

▲《華燈初上》兩大媽媽桑林心如、吳慷仁互別苗頭，一起現身義大利珠寶品牌BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，聽到不少人熱切甜喊「寶寶」小名，讓吳慷仁招架不住，直喊「不要亂cue」。林心如突然爆雷「第三季兩家店要合併」，一席玩笑話嚇壞所有人。（圖／記者陳思誼攝）
▲《華燈初上》兩大媽媽桑林心如、吳慷仁互別苗頭，一起現身義大利珠寶品牌BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，聽到不少人熱切甜喊「寶寶」小名，讓吳慷仁招架不住，直喊「不要亂cue」。林心如突然爆雷「第三季兩家店要合併」，一席玩笑話嚇壞所有人。（圖／記者陳思誼攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-09 17:15:39

林心如監製又主演《華燈初上》，集結各大明星飆演技，懸疑劇情不斷翻轉，一播映就造成追劇熱潮，第二季才現身的「寶寶」吳慷仁，開設Sugar酒店和蘿絲媽媽相互較勁，寶媽媽極盡妖嬌撫媚姿態，更完全搶走小姐們的風采，讓第三季更備受觀眾期待。今（9）日兩大媽媽桑一起現身義大利珠寶品牌BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，劇中兩大媽媽桑互別苗頭，不少人熱切甜喊「寶寶」小名，讓吳慷仁招架不住，直喊「不要亂cue」低聲求饒，並表示許久未公開露面，「但有心如姐在就安心，不怕被問《華燈》的問題！」林心如見狀語出驚人地大喊：「第三季兩家店要合併！」一席玩笑話嚇壞在場所有人，連吳慷仁都愣住以為大爆雷。

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▲林心如穿上超貼身深V魚尾禮服，佩戴以「紅寶石蛻變」為名之Ruby Metamorphosis項鍊為首的一整套精彩紅寶作品，鍊墜中心鑲嵌10.02克拉莫三比克紅寶石，華麗現身。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林心如穿上超貼身深V魚尾禮服，佩戴以「紅寶石蛻變」為名之Ruby Metamorphosis項鍊為首的一整套精彩紅寶作品，鍊墜中心鑲嵌10.02克拉莫三比克紅寶石，華麗現身。（圖／記者蕭涵云攝）
穿上超貼身深V魚尾禮服的林心如，佩戴Ruby Metamorphosis頂級紅寶石與鑽石珠寶華麗現身，強碰《華燈初上》劇中是強勁對手的「寶媽媽」，吳慷仁則以天鵝絨西裝搭配古幣項鍊及Serpenti系列珠寶隆重出席。兩大媽媽桑戲外合體、互別苗頭，吳慷仁緊張地表示「怎麼比得上心如姐」，遇到不少人親暱喊他「寶寶」，他低聲求饒直說「不要亂cue」，透露自從演出寶媽媽，逢人就被大家喊寶寶，甚至「用寶寶的聲音跟我講話」，自覺招架不住、相當害羞。

在許多重要時刻與典禮紅毯上，時常佩戴寶格麗珠寶的林心如則顯得相當自在，英文名字就是紅寶石Ruby的林心如，燦笑分享今天全身上下都被紅寶石給包了，尤其頸上的紅寶石鑽石項鍊竟有十種佩戴搭配方式。平常私服穿著簡單的她分享，自己通常會佩戴一只手錶或戒指，讓全身造型更有質感。

▲《華燈》兩大媽媽桑戲外合體、互別苗頭，吳慷仁緊張求饒「怎麼比得上心如姐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《華燈》兩大媽媽桑戲外合體、互別苗頭，吳慷仁緊張求饒「怎麼比得上心如姐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吳慷仁自嘲可能年紀到了，「開始喜歡老東西」，懂得欣賞古董級珠寶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吳慷仁自嘲可能年紀到了，「開始喜歡老東西」，懂得欣賞古董級珠寶。（圖／記者蕭涵云攝）
去年參與過鐘錶展的吳慷仁，今年再度親臨珠寶展，透露可能是年紀到了，蠻喜歡佩戴的古幣項鍊，「開始喜歡老東西」。引來林心如附和自己可能也是年紀有了，開始會欣賞祖母綠寶石的設計。

吳慷仁透露全場最令他震撼的，是「林心如佩戴全世界最大克拉數的帕拉依巴碧璽作品」，林心如笑稱試裝佩戴總重近500克拉的「地中海女王」Mediterranean Queen項鍊時，「覺得自己好像一座水晶燈」，驚艷它的美，全身閃爍著光芒。

▲「地中海女王」Mediterranean Queen頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「地中海女王」Mediterranean Queen頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BVLGARI擅長大克拉珠寶設計，Magnifica系列 Imperial Spinel頂級尖晶石與祖母綠項鍊，枕形切割帕米爾高原尖晶石主石重約131.21克拉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BVLGARI擅長大克拉珠寶設計，Magnifica系列 Imperial Spinel頂級尖晶石與祖母綠項鍊，枕形切割帕米爾高原尖晶石主石重約131.21克拉。（圖／記者蕭涵云攝）
BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展將在3/9～3/14於台北101大樓SPACE 88舉辦，共引進包括頂級紅寶石、藍寶石、祖母綠、帕拉依巴碧璽等，350件頂級珠寶與複雜腕錶作品，總值逾80億。分以「Gems瑰麗寶石」、「Muses謬思女神」、「Maestria精湛工藝」、「Haute Horlogerie複雜腕錶」等四大展區，體現羅馬輝煌歷史、巍峨建築與華麗美學。

來台展品除了有多款品牌擅長的大克拉寶石作品、30件全新創作，價值上億元的夢幻逸品更多達十數件。亮點包括全場最高價值近5.5億，全世界市場上最大切割尖晶石的「皇家尖晶石」Imperial Spinel頂級尖晶石、祖母綠與鑽石項鍊；市場罕見、價值5億元的29.88克拉喀什米爾矢車菊藍藍寶石與鑽石戒指。多達十種應用性，可自由調整成短鍊、長鍊、戒指或胸針的數款頂級珠寶項鍊；以及搭載世界最小機芯Piccolissimo自製機械機芯，Serpenti Misteriosi頂級珠寶靈蛇神秘腕錶。

▲BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，從珠寶到複雜腕錶，展現品牌最擅長的義大利瑰麗彩寶工藝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，從珠寶到複雜腕錶，展現品牌最擅長的義大利瑰麗彩寶工藝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶格麗標誌性的Serpenti靈蛇之作，多款精湛的頂級彩寶設計及神秘腕錶來台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶格麗標誌性的Serpenti靈蛇之作，多款精湛的頂級彩寶設計及神秘腕錶來台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，將展出350件頂級珠寶與複雜腕錶作品，總值逾80億。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BVLGARI寶格麗Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，將展出350件頂級珠寶與複雜腕錶作品，總值逾80億。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在台北101大樓SPACE 88藍天白雲相伴下，鑑賞30件全新創作，及包含十數件價值上億的夢幻逸品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在台北101大樓SPACE 88藍天白雲相伴下，鑑賞30件全新創作，及包含十數件價值上億的夢幻逸品。（圖／記者蕭涵云攝）

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