8旬嬤頻繁血尿沒改善　竟藏泌尿道腫瘤

我是廣告 請繼續往下閱讀
血尿原因有很多種，通常是由於尿路結構異常所致，如腎盂腎炎、膀胱炎或泌尿道結核菌感染等泌尿道感染，都會造成不同程度的有痛性血尿。另外，當有尿路結石的時候，也可能會有血尿伴隨疼痛的情形發生，年長的男性患者也常因攝護腺肥大而出現血尿，還有如自體免疫與其他原因造成的腎絲球發炎性疾病，都是可能出現血尿的原因。醫師也分享，有時候民眾因服用一些抗結核藥物或紅龍果、甜菜根及黑莓類食物，會出現紅色尿液，這屬於正常現象，不須懷疑是血尿而過度驚慌。
引發血尿的另一隱憂：癌症簡宏祐醫師表示，除了發炎感染造成的血尿外，另一種血尿的常見原因就是泌尿道腫瘤，如攝護腺癌、腎細胞癌、膀胱癌及上泌尿道的泌尿上皮癌。由於癌症造成的血尿通常是無痛性，所以反而會讓人忽略它的存在。遇到無痛性的血尿，泌尿科醫師通常會特別小心地做進一步檢查，若狀況沒有改善，有時候會需要進行膀胱內視鏡檢查或影像學檢查來確認有無腫瘤。
這些危險因子是致癌關鍵 及早檢查與治療泌尿道腫瘤如膀胱癌常見的危險因子有抽菸、飲用含砷地下水、血吸蟲感染、暴露在油漆、染料、重金屬或石化工廠等芳香胺環境中，以及曾接受過骨盆腔放射線治療與接受特定化療藥物等。個案廖阿嬤罹患的泌尿上皮癌危險因子也大致與膀胱癌相同，僅多了服用過量含馬兜鈴酸在內的中草藥、曾經確診膀胱癌以及有相關的家族史等。
簡宏祐醫師提醒，血尿雖然是常見主訴，但背後原因百百種，從只需定期追蹤的良性疾病，到足以致死的惡性腫瘤都有可能。建議民眾如果出現血尿時，可盡快到泌尿科或腎臟科門診做進一步檢查，以利及早診斷、及早治療，避免憾事發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53005
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw