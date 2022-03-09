俄烏戰爭延燒！英國男見「牛排人臉」毛爆：煮來吃鐵沒命
俄羅斯攻打烏克蘭，引發全球各國強烈抵制反彈，俄羅斯總統蒲亭更成為全民箭靶。而英國一張超市牛排照，卻又因為蒲亭再度引發熱議，也讓拍攝者直言，完全不敢買回家吃，就怕遭到俄羅斯報復。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 15:26:26
據英國《每日星報》報導，當地一名音樂家高登（Matt Gordon）曾在2019年拍下賣場一張普丁牛排照轟動網路，沒想到兩年過後，隨著俄烏戰爭爆發，讓這張照片再次瘋傳。
報導介紹，當時想要買東西配茶喝的高登，正在超市尋找食材，結果意外在肉品區撞見一個要價2.99英鎊的牛排照（相當於新台幣111元）但看來看去，反覆回想後才發現這個牛排形成的人臉，超像俄羅斯的總統蒲亭。
▲由於牛排長得實在太像蒲亭，但笑歸笑，原PO還是不敢把牛排買回家。（圖／美聯社／達志影像）
高登笑稱，當時他難以置信，還不斷回頭跑回去看，因為實在太像了，「這份安格斯牛排根本是蒲亭本人。」後來也決定用手機拍下來，分享給朋友。
不過，高登也透露，當時沒有把這塊牛排人臉買下來的原因，「我不想負責，火烤蒲亭的後果，誰知道我會發生什麼事」並大笑說著，就怕自己隨時被俄羅斯盯上。（編輯：詹鎰睿）