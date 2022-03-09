主播夫妻檔轉戰北市府、民眾黨 全因兩人「喜新厭舊」
台北市政府發言人陳智菡與民眾黨文宣創意部主任許甫，夫妻倆今（9）日上午一同接受廣播媒體專訪。外界也好奇兩人為何會一前一後投入身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲麾下，夫妻倆人也都一同表示他們都很「喜新厭舊」。
記者丁上程／台北報導
2022-03-09 15:19:19
在接受廣播節目《黃暐瀚撞新聞》專訪時，陳智菡表示，當她要去北市府工作時，很多人勸她不要去那種「龍蛇雜處」的地方工作，不過基於「喜歡挑戰新事物」的態度，再加上自己對於柯文哲其實感到滿認同的，因此決定前往北市府工作。而言談之中陳智菡也不避諱對於柯文哲的支持，直言「柯文哲是可以被信賴的，因為柯文哲在這個世代，是少數願意提出問題解決的人。」
許甫則表示，自己也是屬於喜歡挑戰的人，從跑線記者、駐點記者、專題記者到了主播台，每個階段他都有想要的新目標，所以在心態上也想從不同位置的角度去看看，尋求新的刺激。而目前他文宣部主任要負責的就是記者會規劃、議題設定及自媒體的經營。至於對於柯文哲的態度，許甫也坦言在妻子踏入北市府工作後，也漸漸認為柯文哲確實有在改變，且與媒體報導的內容不太一樣。
主持人黃暐瀚最後也詢問夫妻倆，未來無論是柯文哲卸任台北市長之後，或是2024總統大選時，是否有可能投入選戰？對此許甫與陳智菡兩人也都表示現階段沒有相關規劃，僅以做好現在的工作為主。