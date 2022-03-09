保障身障者人權　全台首座「精障自立生活支持中心」成立

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精障長期飽受汙名化 復元需要社會支持然而，精障者長期受到疾病、藥物副作用等多重影響，加上汙名化與羞恥感效應導致生病後社會參與度較低，因此無論是精障者自己或家人，將自己隔絕或是仰賴他人或專業人員給予建議生活，漸漸失去了與一般人一樣的權利和能力。台社心指出，信任是自信與自尊的基石，對精障者而言，精神疾病治療不僅要仰賴醫療團隊的照護，穩定回歸日常生活與投入社交活動，都是相當重要的後續復元參與，更是需要社會支持才能達成，而自立生活支持服務，正是以提升障礙者的自我決定能力與信心為目標。
實踐CRPD與共好社會 需你我實際行動身心障礙者權利公約(CRPD)除了昭示各種障礙者的權利外，第19條關於「自立生活與融入社區」，更針對確保障礙者充分參與社區以及和他人有平等選擇的權利；2014年台灣已正式簽署CRPD，並於同年通過CRPD國內施行法，由總統頒布施行。
台灣精神醫學會蔡長哲理事長指出，有些病人比較會慢性化，也會回到社區，所以社區支持的資源非常重要，目前的目標已經從復健到復原，希望病人可以恢復到生病前。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53014
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