美媒：烏危機期間沙國與阿聯領袖拒和拜登通話

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沙國與阿聯官員近幾週對美國波灣政策的批評更趨直言。
但拜登2月9日與穆罕默德．沙爾曼之父、86歲的國王沙爾曼（King Salman）通了電話，雙方重申兩國長期的合作關係。阿聯外交部則表示，會重新安排拜登與王儲穆罕默德通電話。
沙國先前暗示沙美關係在拜登治下日趨惡化，沙國希望美國對沙國介入葉門內戰提供更多支援，並在伊朗核子計畫邁進之際，協助沙國民用核子計畫，也希望美國對在美涉及多項官司的穆罕默德．沙爾曼授予司法豁免。
伊朗支持的「青年運動」（Houthi）在葉門針對阿聯與沙國發射飛彈，沙國與阿聯都擔心美國回應有限，此外，兩國也憂心伊朗核子協議重新生效。
國家安全會議（National Security Council）中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）與國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上月底前往利雅德試圖修補與沙國關係，麥格克並在阿布達比與阿聯王儲穆罕默德會面，試圖化解阿聯對美國回應青年運動攻擊方面的挫折感。
一名美國官員表示，拜登政府積極強化沙國與阿聯的飛彈防禦，未來幾個月美國會有更多作為，協助這兩個波灣國家自我防衛。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110309