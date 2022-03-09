不堅持加入北約！澤倫斯基向俄拋橄欖枝 稱不願卑躬屈膝
俄羅斯入侵烏克蘭將近兩周，自俄羅斯2月24日投下第一顆飛彈起，烏克蘭人民被迫起身反抗，數十萬婦女與孩童流離失所，三次的雙邊談判並無明顯進展。烏克蘭總統澤倫斯基除了向西方國家呼籲協助烏克蘭防禦、設置禁飛區外，也在受訪時表示願意不再積極堅持加入北約，在兩個分裂的親俄領土議題討論上也抱持開放討論態度，外界認為這是澤倫斯基向蒲亭釋出善意的舉動。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-09 16:00:48
綜合《紐約郵報》、《華爾街日報》等外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受《美國廣播公司》（ABC）專訪時提到，對於克里姆林宮一直視為眼中釘的北大西洋公約組織（NATO），過去烏克蘭極力爭取加入成為會員國，但他發現「怕麻煩的北約害怕任何有爭議的事，也害怕與俄羅斯對槓」。
澤倫斯基表示，「在了解到北約還沒準備好接受烏克蘭加入後，對這個議題已經冷靜下來許久了」，意味著烏克蘭對於積極加入北約的立場轉為緩和。對於北約會籍的提問，他透過口譯表示，自己不願當個「卑躬屈膝」的國家領袖，烏克蘭也不會是個「卑躬屈膝」的國家。
過去俄羅斯總統蒲亭總強調烏克蘭是「大俄羅斯」的一部分，對於冷戰時期蘇聯解體後，北約卻一再對前蘇聯國家「接受申請」，間接式的向東擴張，逼近俄國領土，讓俄羅斯對於西方國家的威脅日日漸增，而與北約最後一道國土防線的烏克蘭也亟欲申請加入北約的動作，正是克里姆林宮宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」的原因之一。
此外，在烏東兩個親俄的共和國頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）兩個分裂地區，澤倫斯基也表示願意與俄國開啟對談空間，他對《美國廣播公司》表示，這兩個地區除了俄羅斯以外，並沒有任何國家或組織予已承認，本質上是個「假共和國」，但基輔願意偕同俄方一起討論，並找出妥協的折衷方法。
俄國先是進軍烏東兩個親俄的分裂地區，並宣告兩地獨立。對此，澤倫斯基表示願意展開對談。他說：「這兩個地區除了俄羅斯之外沒有人承諾，這是偽共和國，但我們可以討論並且找出妥協的方法」，他在意的是這些領土內仍希望成為「烏克蘭人」的民眾後續該如何生活，最後也強調莫斯科提出的停火條件全是烏克蘭的「最後防線」，烏克蘭將拒絕這些要求，誓言絕不投降，但願意開啟與蒲亭的對話。