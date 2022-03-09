台灣YT團體最愛誰？狠愛演仍夯 1團獲讚網版康熙來了
Youtube上的節目越來越多元，除了單打獨鬥型的Youtuber，也不乏多人團體的表演形式，不同個性的人湊在一起所產生的化學變化多元，也因此容易積累粉絲。一名網友便發文詢問眾人最喜歡的團體型Youtuber是誰，引發眾人熱議，其中已然解散的狠愛演人氣依舊，而另一團曾被譽為「網路版康熙來了」也受多人歡迎。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 16:38:12｜2022-03-09 17:13:58
原PO於Dcard中發文表示自己很喜歡看團體式的Youtube影片，因為相當嚮往成員們之間的好感情，朋友般的有趣互動也總能激起許多不一樣的火花，而她自己最最喜歡的兩團是《欸你這週要幹嘛》跟《綜口味開房間》，於是也詢問眾人「好奇大家愛看哪些團體型Yooutuber呢？跟他們是一群人拍有關係嗎？」
貼文引發眾人熱議，由胡椒、牛排、大蛇丸組成的《狠愛演》成為文中獲讚數最高之團體，可該團已於2020年8月正式宣布解散，但其Youtube頻道仍保有高達141萬位訂閱者，可見其影響力在粉絲心中並未消失「狠愛演....」、「真的，現在偶爾也會回味」、「狠愛演呢？」。
而另一團受人推舉的是由小賴、丹妮婊姐、紀斯豪及製作人馬克所組成的《綜口味開房間》，影片主軸大多以辛辣話題和為粉絲解惑感情問題為主，曾獲讚「網路版的康熙來了」之美名，「綜口味好高 我超愛」、「綜口味！！！可惜訂閱數少別人很多」、「綜口味真的讚讚讚！整個團隊+字幕君的效果超好」、「綜口味真的每集都會笑翻，好瘋好愛」。
眾人也推舉出許多值得一看的Youtube團體「居然沒有Dcard」、「最愛陪沈團跟嘟丟笑欸！小吳跟阿民也是必看！」、「布萊克薛薛超好笑推薦大家去看」、「欸你這週要幹嘛」。（編輯：李惠婷）