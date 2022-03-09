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借鏡烏俄戰爭　蔡英文：提升自我防衛才能捍衛台灣主權

▲兼任總統的民進黨主席蔡英文表示，政府也會持續掌握情勢發展，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定。（圖／民進黨提供）
▲兼任總統的民進黨主席蔡英文表示，政府也會持續掌握情勢發展，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-09 16:05:24｜2022-03-09 16:08:16

民進黨今（9）日中常會，會中通過核定2022年縣市長暨直轄市議員初選民調執行單位。另，會中邀請政大俄羅斯研究所副教授魏百谷以「俄羅斯入侵烏克蘭之情勢分析」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文表示，台灣除了參與國際社會對俄羅斯所做的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動，而最近也迎來了很多好朋友，例如美國用實際行動，來體現對民主台灣「堅若磐石」的支持。台灣會持續和烏克蘭站在一起，與民主自由的力量站在一起。

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民進黨中常會今日邀請魏百谷以「俄羅斯入侵烏克蘭之情勢分析」為題進行專案報告。魏百谷從俄國內部談起，提及西方制裁下的俄羅斯經濟現狀，以及烏俄後續可能發展，並且建議後續台灣可以提供的協助。魏百谷在報告中表示，國際援助烏克蘭的主要理由，是捍衛民主自由的價值，不讓專橫的威權國家予取予求。

魏百谷進一步說，烏克蘭人也展現團結、保家衛國的決心，除了捍衛國家主權，也是要確保他們的民主體制，不被俄國破壞。因此，台灣不但要守護民主自由價值，更要持續深化民主，「這是保障台灣安全的最重要的核心價值。」

蔡英文聽取簡報後裁示表示，這次俄國入侵烏克蘭事件裡面，國人都有一個很深的體驗，就是自助人助是烏克蘭在面對俄羅斯侵略時最好的寫照，對於台灣而言，唯有團結一致才能面對困難，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

針對烏克蘭情勢，蔡英文說，台灣除了參與國際社會對俄羅斯所做的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部透過賑災基金會開立的賑災烏克蘭專戶，累積捐款已經突破4億元台幣，募集物資也透過管道轉運烏克蘭相關單位使用，顯示台灣對於烏克蘭的高度支持與民主自由的守護。

蔡英文表示，最近台灣也迎來了很多好朋友，包括美國總統拜登派遣來的跨黨派資深代表團，以及前國務卿龐培歐接連來到台灣訪問。美國用實際行動，來體現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲，力挺台灣。台灣會和烏克蘭站在一起，與民主自由的力量站在一起。

蔡英文說，政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定，降低非理性因素的影響，維繫總體經濟穩健。

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