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毛巾、枕頭未定期清洗　當心蟎蟲寄生傷眼

毛巾、枕頭未定期清洗　當心蟎蟲寄生傷眼
毛巾、枕頭未定期清洗　當心蟎蟲寄生傷眼

健康醫療網

2022-03-09 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】有感於許多門診患者受蟎蟲所苦，台北慈濟醫院眼科部沈姵妤副主任為首的研究團隊自2018年開始投入研究，發現以茶樹精油治療可以顯著降低人體蟎蟲的數量，並改善眼瞼緣炎的病症。2021年2月，論文〈人體蠕型蟎蟲數量的改變與蟎蟲引起之眼瞼緣炎症狀之改善〉獲國際期刊《EYE》認可為具獨創性的研究並且刊登，為台灣眼部蟎蟲治療訂定了有效且實用的治療標準。

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蟎蟲常寄生睫毛毛囊內　未治療恐變乾眼症沈姵妤副主任解釋，蟎蟲是寄生蟲的一種，常寄生於睫毛毛囊內造成眼瞼發炎及角質化。若未及時治療，可能引起毛囊腫大發炎，要是侵犯到分泌油脂的麥粒線體，造成阻塞、萎縮，則可能變成永久性乾眼症。

此外，從蟲卵到孵化成幼蟲需要60小時，蟲體成長則約1到2週，因此治療目標是降低平均蟲數，只要蟲數降低，蟎蟲無法繁殖，症狀就會改善，既有的蟲也會隨著時間自然老化死亡。

茶樹精油治療　有助降低蟎蟲數量有鑑於台灣對蟎蟲的研究量少，研究團隊在取得病人同意後，針對罹患眼瞼緣炎的患者，每隻眼睛隨機選拔三根睫毛進行檢驗，同時計算寄生的蟲體數量，再以眼瞼清潔棉片清潔，塗抹50%稀釋後的茶樹精油，接著衛教病人返家後以相同方式，改以5%茶樹精油清潔做居家治療。

蟎蟲治療需持續至少一個月，過程中每兩個禮拜要返院檢查，同時再次塗抹50%的茶樹精油。研究團隊發現，病人在這種方式的治療下，蟎蟲數量得以有意義的降低。

首重清潔工作  這些物品應定期消毒、更換防蟲的首要任務是清潔，沈姵妤副主任提醒，除勤洗手外，針對女性習慣使用的眼部化妝品，若曾接觸過蟎蟲患部，她建議全數丟棄，即便沒有接觸，也應該三個月更換一次；此外，毛巾、枕頭等常用寢具則是建議每週以熱水或雙氧水清洗消毒，防患未然。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53011

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