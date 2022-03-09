▲ 能量密度更高更安全！Gogoro 攜手輝能科技打造全球首顆換電機車專屬「固態智慧電池原型」

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隨著固態電池原型成功研發，代表電動機車的電池科技水平幾乎能與電動汽車並駕齊驅，全球電動機車市場可望提早邁入下一個新紀元。
突破關鍵性技術 打造首顆電動機車固態電池原型
觀察全球電池發展趨勢，固態電池有望取代傳統液態電解液電池成為未來消費性電子產品及電動載具的主流電力來源，也是全球知名汽車大廠及電池科技領導廠商致力研發的新世代技術。
固態電池擁有不可取代的優勢，其一是能量密度更高，進而提升電動車輛的續航力，預估未來 Gogoro 的固態智慧電池將可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。
其二是提升智慧電池的安全性，因為固態電池不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，其固態電解質具有不易燃的特性，所以當固態電池受到劇烈撞擊時，將大幅降低電池遭遇意外狀況時的安全風險。
Gogoro 獨特電池技術 「向前與新技術相容、向後與舊車種相容」 創新服務不間斷
Gogoro 積極導入固態電池技術，希望提供給每位智慧電動機車車主體驗與電動汽車同步的技術、產品與服務，並同時達成「向前新技術相容、向後舊車種相容」的雙向兼容挑戰，讓不論何時開始騎乘 PBGN（Powered by Gogoro Network）各個品牌與車款的用戶，都能享受最先進且不斷升級的電池服務，騎乘體驗也隨著時代與科技與時俱進。