杜紫軍：台灣缺電的嚴峻挑戰　明年才開始

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杜紫軍在常會講演中指出，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023至2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。此外，再生能源比例逐年增加，將嚴重衝擊電網的穩定，未來傍晚尖峰隨時會有限電危機，臺電電力調度也難為無米之炊。
其次，區域供電失衡電網脆弱：北部供電不足，南電北送輸電線路滿載，增加電網風險。加上未來新增電力(天然氣電、離岸風電、太陽光電)絕大部分在中南部，無法有效解決供電失衡問題。南北高壓輸電線路也成為「國安風險」。
第三、化石能源占比高減碳困難：2025年化石能源發電占比將仍高達八成，目前電力排碳係數為0.502公斤 CO2e/度，造成企業減碳困難。2023-2026年歐盟即將實施碳邊境措施(關稅)，發電排碳如無法大幅降低，對臺灣產品銷歐形成障礙。
杜紫軍也質疑，蔡政府政治口號超越國家安全，忽略2017年以來國際能源減碳趨勢，堅持推動2025非核家園政策，造成化石能源占比及排碳量居高不下，嚴重影響臺灣產品出口。
面對能源問題，杜紫軍提出未來方向。首先，能源是科技、是產業不是政治，應將能源政策回歸專業，揚棄政治口號圖騰與政黨鬥爭，並記取近年多次大停電的教訓，檢討背後真正原因，不要把責任全部歸給臺電基層人員。
他強調，3日大停電跟去年513停電的共同現象，都是機械設備或人為操作問題，興達電廠出問題，全部電網就垮，這次檢討報告說六個月內要改善，「很抱歉，距離上一次發生已經八個月了，上次八個月沒改善，這次六個月能改善嗎」？另外，民進黨過去一直強調非核家園，當時國際趨勢是走向非核，「但現在全世界的趨勢已經改了」，這是民進黨調整政策的下台階，應該趁國際能源政策調整的時機，勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。
再者，他強調，台灣需要低碳安全的能源政策，應滿足能源可取得、價格可負擔、供應不間斷能源安全原則，同時考慮全球減碳趨勢，應參考IEA、歐盟、日本等2050低碳路徑規劃，重新提出務實的規劃。
杜紫軍曾擔任經濟部長、國發會主委、行政院副院長等公職，曾在2014年面對民進黨立委質詢不卑不亢直指綠營能源政策將會導致台灣缺電，以及2014年經濟部長任內受訪時表示，2021年台灣發電備用容量率不足，勢必將分區限電。果然，去年台電分別在5月13日5月17日實施分區輪流停電，杜紫軍當年的神預言也引發網路鄉民朝聖熱議。