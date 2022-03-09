蔡清祥：年底查賄注意虛擬貨幣趨勢　FIU加入制裁俄羅斯

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最近烏俄戰爭，FIU也加入制裁俄羅斯行列，在官網公告歐盟及OFAC制裁的名單，供金融機構等相關單位比對，以適時申報可疑交易報告、大額交易報告，另主動發函法務部、金管會、央行等9個主管機關，請主管機關轉達所屬金融機構配合制裁、同時啟動公私部門協調機制，主動通報金融資訊予權責機關。
調查局洗錢防制處調查官林可凡表示，我FIU本身負有防制洗錢、打擊資恐、反資助武器擴散的任務，會主動承擔身為國際一員應負的責任，並與國際社會共同建立防制洗錢和打擊資恐的防護網，平常就會把聯合國、歐盟、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告官網。
另外，利用虛擬資產洗錢則是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外交易，去中心化的特色使監管不易，缺乏適當認識客戶程序且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防治洗錢、打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，提供權責機關參考。
蔡清祥表示，虛擬財產、虛擬資產被認定為商品相當有爭議，因市面上買賣都稱之為虛擬貨幣，且大家的觀念都還停留在虛擬貨幣，連ATM都有了，目前認定為商品可能太快了，提醒今年底的選舉查賄，執法機關應提早集思廣益、超前部署，注意是否利用虛擬貨幣等不意察覺金流的方式行賄。