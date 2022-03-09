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蔡清祥：年底查賄注意虛擬貨幣趨勢　FIU加入制裁俄羅斯

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.9）
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.9）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-09 17:23:18｜2022-03-09 17:25:17

調查局洗錢防制處今（9）日在法務部舉行例行記者會，介紹我國國家金融情報中心（FIU）的重點工作，包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。法務部長蔡清祥表示，因應時事，我FIU也加入制裁俄羅斯，並提醒所有執法機關即早部署今年底選舉查賄是否利用虛擬貨幣作為資金運用的趨勢。

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據統計，自2021年1月1日至2022年2月28日，FIU協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，另從金融情資中發掘重大詐貸、背信、吸金、證交法等案，也協助地檢署查扣超過1億6900萬元犯罪所得。

最近烏俄戰爭，FIU也加入制裁俄羅斯行列，在官網公告歐盟及OFAC制裁的名單，供金融機構等相關單位比對，以適時申報可疑交易報告、大額交易報告，另主動發函法務部、金管會、央行等9個主管機關，請主管機關轉達所屬金融機構配合制裁、同時啟動公私部門協調機制，主動通報金融資訊予權責機關。

調查局洗錢防制處調查官林可凡表示，我FIU本身負有防制洗錢、打擊資恐、反資助武器擴散的任務，會主動承擔身為國際一員應負的責任，並與國際社會共同建立防制洗錢和打擊資恐的防護網，平常就會把聯合國、歐盟、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告官網。

▲調查局洗錢防制處調查官林可凡。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.9）
▲調查局洗錢防制處調查官林可凡。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.9）
另外，利用虛擬資產洗錢則是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外交易，去中心化的特色使監管不易，缺乏適當認識客戶程序且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防治洗錢、打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，提供權責機關參考。

蔡清祥表示，虛擬財產、虛擬資產被認定為商品相當有爭議，因市面上買賣都稱之為虛擬貨幣，且大家的觀念都還停留在虛擬貨幣，連ATM都有了，目前認定為商品可能太快了，提醒今年底的選舉查賄，執法機關應提早集思廣益、超前部署，注意是否利用虛擬貨幣等不意察覺金流的方式行賄。

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