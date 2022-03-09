▲ 東引引進福特旅行家商旅車隊 迎接旅客成長潮

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「國之北疆」東引鄉－首度引進商旅車隊投入觀光服務
根據交通部觀光局數據顯示，2021 年 1 至 12 月間，即便全台仍處疫情二／三級警戒中，但馬祖風景區年度到訪遊客數仍有 2.83％ 的逆勢成長，驗證其高漲的人氣。當中「國之北疆」東引鄉更為部落客及戶外玩家盛讚為「台灣最美麗的離島」。由東引島與西引島組成的東引鄉，原名為東湧，佔地面積僅有 4.4 平方公里，但其險峻地勢所塑造的浮島景致、位居離島軍事最前線的戰地風情、以及黑尾燕鷗、條紋石鯛、黃魚等豐富的生態資源，都讓東引成為旅者坐擁離島秘境的最佳去處，同時諸如燕秀潮音、一線天、太白天聲、海線龍闕、靜伏鱷魚等命名頗富文學意涵的特殊地形，也是到訪旅客不容錯過的打卡熱點，再加上馬祖特有的「藍眼淚」生態景致，可在東引的北海坑道或清水澳等處現蹤，是一生必看的奇幻美景，使東引鄉近年來也成為觀光客爭相前往的旅遊聖地。
在遊客持續增加的前提下，同步提升旅遊服務品質亦是東引鄉旅宿業者對應精進的重點，考量到東引當地道路特性以及接駁用車本身的乘駕舒適與安全表現，當地業者首度導入商旅車隊等級之服務，決議採購 10 輛歐洲進口之旗艦商旅 Ford Tourneo Custom 福特旅行家，特別自台灣本島運送至領地最北端之東引鄉，締造當地創舉，鄉民與業者無不歡迎全新車輛到來，見證東引觀光運輸服務邁向新里程碑。
福特旅行家滿足馬祖東引旅宿業者多元化經營需求，伴隨遊客每一趟精采旅程
此次登入馬祖東引鄉服役的 Ford Tourneo Custom 福特旅行家車隊採用 9 人座尊爵型，當中 3／3／3 座椅規劃設計，透過傾倒、翻折、拆卸、對座與收納不同方式，造就多達 32 種應用模式，搭配可達 1,930 公升的行李廂空間，具有優異空間機能，同時左右雙側滑門與專屬上下車腳踏板、4 組 ISOFIX-兒童安全座椅固定裝置、10 具環艙臨場感揚聲器、8 組 USB 手機充電插槽、支援聲控／藍牙／USB 的 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，都讓 Ford Tourneo Custom 福特旅行家得以稱職伴隨遊客每一趟精彩旅程。
Ford Tourneo Custom 福特旅行家標配 6 具安全輔助氣囊、SWS 側風行車穩定系統、ESP 電子車身動態穩定系統、TVC 扭力分配控制系統、HSA 斜坡起步輔助系統、TCS 循跡防滑控制系統等完善安全配備。同時，其配置 2.0L EcoBlue 直列四缸渦輪增壓柴油引擎，可於 1,500rpm 完整湧現的 36.7kg-m 飽滿扭力，具備安全與動能兼具的優異表現。