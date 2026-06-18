我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬傑森「鐵支」單場4安打並貢獻5打點，跑回2分，尤其延長賽敲出帶有超前打點的致勝安打，超優質表現獲選單場MVP。（圖／樂天桃猿提供）





馬傑森昨日在場上表現出色，單場敲出4支安打、貢獻5分打點，讓球迷看得相當過癮，不過林襄被封為「預言家」，原因是因為前陣子陳傑憲打出單場5安時，有網友開玩笑問：「三支安打叫猛打賞、四支安打叫鐵支、五支安打叫什麼？」林襄當時回應：「叫陳傑憲……」，接著又有粉絲留言：「下次換馬傑森！」林襄秒回：「OK！」沒想到沒多久馬傑森真的繳出鐵支演出，讓網友笑喊林襄根本神預言。

▲林襄日前跟粉絲的互動，被網友直呼：「神預言！」（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森日前2度被拍到親密約會後，近來成為球迷與粉絲關注焦點，昨（17）日馬傑森在比賽中手感火燙，繳出4支安打5分的亮眼表現助球隊勝利後，林襄也在社群曬出馬傑森照片，大方替對方慶祝好成績。貼文曝光後，留言區立刻炸鍋，不少粉絲笑喊：「森林CP太閃了」、「不可能是林襄自己發圖」、「這也太閃了吧」、「快去結婚」。這次林襄主動分享馬傑森照片後，瞬間引爆大批網友朝聖。留言區出現各種搞笑回應，包括「我需要墨鏡」、「這篇怎麼會發光」、「甜度超標了」等留言。還有粉絲笑稱，自從兩人被拍到約會後似乎不再刻意避嫌，互動變得更加自然，也讓不少支持者樂見其成。相較於過去明星戀情容易引發兩極反應，林襄與馬傑森的互動反而獲得不少正面評價，許多球迷認為兩人的相處方式自然不做作，看起來相當舒服，也有人開玩笑表示，自從戀情曝光後，馬傑森的表現似乎越來越好：「愛情力量果然偉大！」甚至希望他能把好狀態一路維持下去。隨著兩人互動越來越頻繁，粉絲也開始瘋狂敲碗後續發展，留言區不斷出現「明星賽求婚」、「年底直接結婚」、「拜託原地登記」等祝福訊息，還有人發揮創意以2人的名字組成「傑森香CP」、「森林CP」等暱稱。雖然雙方尚未正式談論感情狀況，但從社群上的熱烈反應來看，許多球迷早已把這對視為近期棒球圈最受矚目的甜蜜組合之一。