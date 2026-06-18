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美國聯準會（Fed）議息後宣布維持利率不變，維持在3.50%至3.75%區間，但決議聲明透露聯邦公開市場委員會（FOMC）有多名委員預測今年將升息，以承諾兌現價格穩定性。議息結果公布後美股大多轉跌，道瓊工業指數重挫507點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國當地時間週三，隨著多位聯準會官員暗示，今年可能會升息以抑制通膨，導致投資人對貨幣政策走向感到不明確，股市因而下跌，美國公債殖利率則大幅上漲，其中2年期公債殖利率上升超過16個基點，達4.216%。17日收盤，美股道瓊工業指數挫507.12點或0.98%，收51492.55點；標普500指數下跌91.25點或1.21%，收7420.10點；科技股為主的那斯達克指數下跌354.69點或1.34%，收26021.66點；費城半導體指數則上漲182.85點或1.38%，收13477.07點。新世紀顧問公司（New Century Advisors）的首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，市場的反應主要源於聯準會公布的點陣圖，鷹派情緒明顯增強，華爾街也注意到，新任Fed主席華許（Kevin Warsh）在記者會上，多次強調對物價穩定的承諾，這表明他可能不會像許多人預期那般，站在川普那邊推動降息。DoubleLine Capital首席執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）告訴《CNBC》，華許明確表示要實現價格穩定，這意味著市場不會像今年第一季預期的那樣，認為華許會採取相對寬鬆的貨幣政策，當時所有人都指望著降息。