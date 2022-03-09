▲ BMW 總代理汎德連續四年攜手 KKBOX 2 系列 Coupé 相挺音樂風雲榜

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「Our Voice #就是我們」為今年風雲榜的核心價值，透過聽眾與創作者的連結互動共創年度精彩舞台，同時更與 BMW 總代理汎德一同鼓勵更多年輕世代，勇敢展現個人聲音的獨特魅力。邁入第 17 屆的 KKBOX 音樂風雲榜不僅跟隨時代脈動，以科技展現聆聽數據與互動行為交織組成的聲之饗宴，也已不只侷限於熱門音樂領域，上屆起更將新興的 Podcast 納入並舉辦 Podcast 風雲榜。本次也特別邀請操刀兩屆金馬獎、四屆金曲獎的 JL Design 創作主視覺，在數據掛帥的年代，重新探索每次點擊所代表的意義，替播放平台、社群數據、頒獎典禮之間的關係提出全新的詮釋：「一場由我們所組成的潮流盛會，一份以無數聲音共構的年度榜單。」KKBOX 對臺灣流行音樂文化的支持與BMW所強調暢享自信跑格的新世代駕馭樂趣不謀而合。
身為眾多世界級藝術盛會的官方合作夥伴，BMW 長期以來秉持推廣文化藝術的企業社會責任，致力將藝術普及到世界各地，不間斷地贊助全球各地不同種類的藝文活動，領域遍及當代藝術、古典與爵士音樂、設計與建築等。為延續原廠理念，BMW 總代理汎德長期贊助臺灣各項藝文盛事，除連續四年贊助 KKBOX 音樂風雲榜外，更連兩年支持當代藝術博覽會，並引進世界知名交響樂團與芭蕾舞演出，展現對表演藝術與文化創意產業的無限支持。