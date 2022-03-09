大S嫁舊愛太勵志！陳美鳳「重逢初戀」 自爆閃婚可能性
幫助植物人17年的陳美鳳，今（9日）帶著郭亞棠出席創世基金會公益活動募款。大S閃婚前男友「酷龍」具俊曄的新聞轟動演藝圈，陳美鳳2年前也碰巧邂逅朱姓初戀，因為朋友一通電話促成兩人飯局，舊愛還是最美，陳美鳳再見面一點都沒有幻滅的感覺， 「雖然他的人滿頭白髮了，那一刻看到他，腦海記得的卻是當初那個畫面。」不過因為對方已有家庭，陳美鳳不想多生事端，並沒有跟對方更新電話號碼。
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-09 17:47:27
大S復合舊愛、閃電結婚的故事，和陳美鳳有幾分相似，她看了大S的新聞，直呼年輕真好，換作是她，結婚應該不是人生選項，「我這個年紀結不結婚不重要，談得來比較重要，有人追就不老，我都不覺得我老。」言下之意是有人追求中？陳美鳳默認身邊有幾個熟男追求者，每天聯絡、噓寒問暖，傳一些雙人背影圖，搭上愛情隨筆，讓陳美鳳看了心暖暖，「現在需要的是互相關懷，他滿有心來關注我的。」
陳美鳳自2005年與創世結緣，17年來關懷植物人家庭不間斷，陳美鳳表示，植物人透過鼻胃管進食，自身和照顧者都相當辛苦，且流質食物的營養搭配大有學問，若營養不均致抵抗力衰弱，健康馬上就會出問題，盼社會大眾能以每月300元小額定期捐款，日行一「膳」。
郭亞棠也分享出道之前照顧生病的奶奶，跑去當牙醫助理，為了跟家人可以調配照顧病人的時間，但照顧一陣子之後才發現：「照顧病人真的很累。」她也透過主持公益活動，呼籲大家可以一起捐錢或者分享做公益的訊息，成為植物人的溫柔鬥士。