反聖嬰釀災！澳洲東部洪災傳20死 總理宣布進入緊急狀態
澳洲東海岸近日遭豪雨強襲，嚴重的洪災重創昆士蘭州東南部主要都會區如雪梨、布里斯本等城市，首都布里斯本更創下百年歷史以來單日最高降雨量紀錄，根據氣象預測近日還有一波強烈豪雨，在災損估計高達300億新台幣的情況下，澳洲總理莫里森宣布全國進入緊急狀態。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-09 17:50:46
根據《彭博社》報導，澳洲從2月中開始就受到極端降雨影響，直到一周前雪梨警方報告，洪災在昆士蘭州和新南威爾斯州奪走超過20條生命，當局預估災損高達14.5億澳幣（約新台幣304億元）。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（9）日與緊急管理部長麥肯齊（Bridget McKenzie）造訪最嚴重災區後，決定宣布全國進入緊急狀態，藉此賦予政府更多權力部署救災、國防軍隊人力，並繞過行政環節直接向災區部署援助和配給緊急物資。
不過澳洲國家氣象局也警告，受到2022年出現的反聖嬰現象，澳洲東海岸的夏天將出現異常潮濕與極端豪雨的現象，雪梨在接下來48個小時還得面臨更難熬的情況，因為曼利大壩（Manly Dam）的水位即將因豪雨而滿溢。受到嚴重暴雨影響，當地大概有數百輛汽車在路上受困，有超過6萬人接獲撤離命令與緊急警告，當局已下令設置緊急庇護所提供這些民眾臨時居住。