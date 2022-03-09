難得放晴一整週！西半部暖熱上看32℃ 留意空氣品質差
把握難得的好天氣！中央氣象局指出，未來一週台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，加上風向吹偏東風，全台各地大多都晴朗到多雲的好天氣，白天高溫逐日回升，預估到週末西半部地區高溫上看攝氏30度以上，南部甚至可達攝氏32度，不過相對而言日夜溫差很大，提醒早出晚歸的民眾要注意保暖。另一方面，天氣放晴空氣品質就受到影響，根據環保署空氣品質監測網預估，週四（3/10）北部及高屏地區空氣品質為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，中部山區及雲嘉南局部地區短時間也可能達到「橘色提醒」等級，請民眾多多留意。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-09 18:02:58｜2022-03-09 18:03:02
氣象局預報員黃恩鴻指出，未來一週內台灣附近都是偏東風或東南風的環境，天氣相當晴朗穩定，僅東半部地區雲量稍多、偶有零星短暫雨，但雨勢也不明顯。預估白天高溫可望逐日回升，週四、週五北部地區高溫約攝氏27度，中部地區高溫約攝氏26到28度，南部地區更上看攝氏28到30度，東部地區因為雲量稍多，高溫約攝氏24到25度。
這個週末由於風向轉為偏東南風，西半部地區氣溫更高，高溫都上看攝氏30到32度，會感覺稍微暖熱。不過氣象局提醒，由於天氣放晴夜晚輻射冷卻效應明顯，西半部地區日夜溫差可達攝氏10度以上，早晚還是感受偏涼，民眾外出務必要多加件衣服禦寒。
黃恩鴻指出，下週一、週二（3/14~3/15）北部及東半部地區雲量稍多，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢也不會大，下週三（3/16）天氣又會回穩。民眾可以多多把握這一週的好天氣，洗衣曬被、出門走走都相當適合。不過未來一週西半部地區夜間及清晨容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾行車要注意安全。
另一個要注意的是，由於台灣附近風場轉為偏東風，環保署空氣品質監測網預估，西半部地區位處背風面，擴散條件差有利於污染物累積，未來三天臭氧濃度偏高容易影響空氣品質，可能都在「普通」及「橘色提醒」等級，請敏感族群出門要特別注意。