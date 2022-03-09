內幕／為江啟臣同台藍營大咖　侯友宜背後考量曝光

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啟思民本基金會開幕式暨第一屆民本論壇將於週六上午九點在台大集思會議中心舉辦，江以「以民為本，啟思未來」為題發表開幕致詞，並邀請資深媒體人夏珍與東吳大學法律系教授李念祖參與座談，討論台灣民主與民本價值，基金會主要目標是青年培育、政策研究及議題調查三面向。此外，開幕當天，立法院前院長王金平將會透過影片給予支持，而包含侯友宜在內的所有來賓皆為江啟臣一一致電邀約。
一名府內人士分析，由於活動單純是基金會成立，沒有過多政治色彩或宣示，過去江啟臣擔任黨主席時，雙方互有往來，尤其鼓勵藉由培育青年讓國民黨更好，是侯友宜非常支持的理念，更是國民黨的當務之急，而該基金會提倡政治回歸公共事務、以人民為本，也是侯一貫的想法。
其次，該人士認為，比起江啟臣任內，現在的國民黨聲量、支持度始終不見起色，經歷接連敗選讓氣氛更為低迷，陷入空前低潮，接下來的初選及提名作業，若處理不好，恐讓國民黨分崩離析，而侯友宜罕見出席黨內活動，與大老們同台，就是對於國民黨現況感到擔憂，因此以行動呼籲大家團結與振作。
回顧侯友宜過往缺席黨內活動的紀錄，包括2019年國民黨全代會，侯友宜前往汐止出席市民活動中心動土典禮；2020年全代會，在時任黨主席的江啟臣致詞完畢後就低調離場，不出席由江主持的反萊豬護食安記者會；去年朱立倫回鍋當選黨主席後首屆全代會，侯友宜則率年輕幕僚參加府中萬聖節變裝遊行，而未出席；黨中央元旦、國慶升旗典禮則從未出席。
對此，市府人士說明，侯友宜去年全代會當天帶三名副發言人及市府同仁參加遊行，就是以身體力行支持青年發展，也帶動府中商圈經濟成長；而國慶日及元旦升旗則是因新北市自行舉辦的升旗典禮行之有年，歷屆市長也從不缺席，盼外界不要過度解讀。