全台百業喊漲 大祥海鮮餐廳招牌燒鵝半價挺消費者

全台百業飆漲，唯有薪水沒漲。台中市不少餐飲業撐不住，紛紛張貼公告喊漲。在這波漲聲響起風潮中，位於漢口路的大祥海鮮餐廳逆向操作，店裡人氣菜色燒鵝及避風塘炒蝦，價錢不漲反而對半砍，原價1800元燒鵝，4月底前只賣900元。另外為了「惠民抗漲」，特別推出經濟桌菜，8道嚴選鮑魚、蚵鰻等食材的海鮮大餐，店內價僅要3000元，cp值超高。

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位於漢口路的大祥海鮮餐廳，老闆阿祥師原是涵碧樓主廚，十餘年前自行創業，主打海鮮、台菜。阿祥師表示，台中疫情儘管趨緩，餐飲業買氣依然不振，加上食材紛漲，不少餐飲業都哀嚎不己，有的迫於成本只好跟著漲，大祥為了照顧老主顧，也為了刺激買氣，決定撩下去，祭出惠民抗漲策略。

▲台中大祥海鮮餐廳招牌燒鵝半價挺消費者，優惠到四月底。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.9)

阿祥師說，開店10餘年來，第一次碰到如此大危機，只好祭出惠民抗漲策略苦撐待變。所謂的惠民抗漲策略是，在百業飆漲，景氣低迷之際，他逆向操作，將店裡人氣菜燒鵝及避風塘炒蝦打對折吸客。大祥的燒鵝是招牌名菜，幾乎上門客人都必點，一隻七八斤重，原價1800元對半砍，只賣900元優惠饕客。另一道香氣撲鼻的避風塘炒蝦，原價280元也只賣140元，不夠成本， 僅限平常日內用，優惠時間到4月底。

▲全台百業喊漲，台中大祥海鮮餐廳不漲反降價吸客，8道菜色的經濟桌菜只要3000元，cp值超高。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.9)